In Giappone c’è una casa completamente trasparente dove non esistono confini

Ogni casa è diversa dalle altre, ma ce n’è qualcuna che è davvero unica e stiamo parlando della House NA, una casa totalmente trasparente costruita dall’architetto Sou Fujimoto a Tokyo: è qui che il concetto di privacy acquista tutto un altro significato.

La casa dove non esistono pareti

La casa di circa 85 mq mette da parte mattoni e cemento e si sviluppa attorno a pareti interne ed esterne realizzate in vetro. L’abitazione è stata concepita su tre livelli, perché l’architetto Sou Fujiimoto, l’ha pensata come se fosse un albero, un omaggio agli avi che hanno popolato il Giappone. L’appartamento, infatti, ha un corpo centrale da cui si dipanano le altre stanze, proprio come succede con il tronco e i suoi rami.

Il progetto rivoluzionario, parte dall’inventiva dell’architetto, ma anche dalla volontà dei proprietari che erano alla ricerca di uno spazio aperto, luminoso e in cui potevano muoversi liberamente. Ogni stanza ha pareti che poggiano su una sottile intelaiatura in acciaio e comunicano tra di loro in uno spazio fluido, in cui non ci sono limiti o barriere.

Il design minimal e funzionale

Proprio per questo concetto di unicum, la casa ha diversi ambienti, stanze distribuite su ben 21 piattaforme che possono essere utilizzate per differenti scopi.

I proprietari, hanno a disposizione una cucina moderna, camere da letto, sala lettura o un ufficio in casa, tutte stanze che però non hanno un impianto fisso, ma possono cambiare continuamente funzione. Ogni ambiente è caratterizzato dalla luce naturale che proviene dalle pareti e da un design minimal. Il colore dominante degli arredi è il bianco e il materiale a cui si è dato più spazio, oltre al vetro è il legno di betulla, utilizzato per la libreria, il pavimento e le scale (realizzate sia fisse che mobili).

Anche se l’appartamento è ben visibile da chiunque passeggi all’esterno e dai vicini, un minimo di riservatezza è assicurata da tende che possono essere tirate giù ogni volta che chi ci abita ne ha voglia, ma che non garantiscono la privacy assoluta perché nei giorni particolarmente soleggiati non riescono a filtrare efficacemente i raggi di sole.

La casa è dotata di tutti i comfort perché le finestre assicurano la ventilazione naturale, mentre su alcuni livelli c’è il riscaldamento a pavimento per affrontare i freddi mesi invernali.

Anche se è un edificio al limite delle norme architettoniche (in Giappone i proprietari che accettano il progetto se ne assumono anche i rischi) è rinforzato da una parete esposta a nord in cui sono inserite le tubature e dalla libreria a tutta altezza, insieme a pannelli di cemento nei prospetti laterali.

Un ambiente in cui condividere la vita

Il principio da cui parte questa abitazione è quello di mettere in comunicazione tra di loro gli abitanti in qualsiasi luogo della casa si trovino, un’opportunità considerata una vera e propria ricchezza in una società in cui si è pieni di impegni e di barriere, non solo spaziali. Una casa che è un omaggio alle epoche antiche, in cui architettura e natura si abbracciavano.