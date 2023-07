Casa fresca in estate? I rimedi per combattere il caldo in modo efficace

Con l’arrivo dell’estate, arrivano anche il sole e soprattutto il caldo che spesso ci impediscono di vivere serenamente in casa. Non tutti hanno il condizionatore, inoltre chi ce l’ha rischia di pagare bollette salate se lo utilizza tutto il giorno. Allora come rendere l’ambiente più fresco? Ci sono dei rimedi pratici e semplicissimi che permetteranno alla casa di essere più fresca senza costi eccessivi.

Abbassare le tapparelle

È il rimedio più utilizzato, ma anche quello più efficace: abbassare le tapparelle durante le ore giornaliere, crea l’ombra necessaria per mantenere l’ambiente fresco. Questo metodo è efficace anche se nell’appartamento si hanno i condizionatori: impedendo ai raggi del sole di entrare in casa, l’ambiente conserverà a lungo il fresco e si potrà avere il condizionatore acceso per meno ore consecutive.

Nelle ore serali invece, si possono alzare le serrande per far entrare la leggera brezza tipica dell’estate.

Inoltre, per far sì che il fresco non si disperda, durante il giorno chiudete le porte tra una stanza e l’altra. In questo modo l’aria calda non si diffonderà in casa. La sera, invece il consiglio è di aprire tutte le porte per approfittare delle temperature più basse e agevolare la circolazione dell’aria.

Proteggere il balcone e utilizzare le tende adatte

Il balcone è la parte più esposta dell’appartamento su cui si concentra la luce durante la maggior parte del giorno. Per filtrare i raggi un’ottima soluzione è sistemare le piante rampicanti che andranno ad assorbire la luce. Se il balcone è abbastanza grande oppure avete un terrazzo, anche gli arredi possono aiutarvi. L’ombrellone è la soluzione più semplice ed economica, ma in alternativa potete anche installare delle tende.

Le tende, non sono utili solo all’esterno, ma anche all’interno. In questo caso devono essere scelte attentamente. Ad esempio, durante i mesi estivi prediligete materiali leggeri e colori chiari come il bianco e il beige che hanno il vantaggio di assorbire poca luce per una stanza di sicuro più fresca.

Utilizzare gli elettrodomestici e le luci solo se necessario

Le case sono diventate sempre più smart, quindi nel corso degli anni la presenza degli elettrodomestici è aumentata di continuo. Alimentati a corrente, questi apparecchi consumano energia e quindi producono calore, quindi meglio utilizzarli solo se è necessario, spegnendoli una volta terminato il loro utilizzo.

Stesso discorso vale per la luce: le vecchie lampadine a luce incandescente emanano calore, per questo è preferibile sostituirle con quelle a Led che hanno una serie di vantaggi. Il principale è che garantiscono un minor consumo energetico, durano nel tempo e non diffondono calore.

La biancheria da letto può fare la differenza

Quando arriva l’estate le lenzuola di flanella devono essere preferite a quelle più leggere e il materiale più adatto è il cotone. La fibra naturale è traspirante e nello stesso tempo assicura una sensazione di freschezza sulla pelle.

Se poi volete dormire serenamente, al posto del tradizionale cuscino optate per uno imbottito di grano saraceno che ha il vantaggio di non assorbire il calore umano.

Un altro trucchetto per avere il letto fresco è quello di utilizzare una borsa con del riso. Messa a rinfrescare per alcune ore nel congelatore, una volta posizionata sul letto o sul divano avrà un’azione rinfrescante più efficace del ghiaccio perché non bagnerà o macchierà i mobili.

Potenziare i benefici del ventilatore

Se in casa non avete il condizionatore, è difficile resistere anche senza il ventilatore. L’elettrodomestico più economico sia per quanto riguarda il costo che la spesa in bolletta riesce a rinfrescare gli ambienti. Ma per aumentarne l’efficacia basta sfruttare un trucchetto davvero semplice. Posizionando una bacinella piena di ghiaccio davanti al ventilatore, l’aria diventerà subito più fredda.