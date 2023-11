Dove vive Laura Pausini? Scopriamo la sua bellissima casa di Miami

Da quando ha calcato per la prima volta il palcoscenico dell’Ariston partecipando a uno dei festival più famosi d’Italia, la carriera di Laura Pausini è stata in continua ascesa. Da quel lontano 1993 la strada della cantante originaria di Faenza è stata lastricata di successi. Vincitrice di Grammy, Latin Grammy, Golden Globe, è una delle artiste italiane più famose a livello internazionale e le sue canzoni vengono cantate in ogni angolo del mondo tanto da essere state tradotte in diverse lingue.

La ragazzina timida che fin da subito ha incantato i fan con la sua voce inconfondibile ora è diventata una popstar, ma non ha abbandonato il suo carattere solare e travolgente.

Molto legata all’Italia e al paese in cui è cresciuta, Solarolo, dove trascorre il suo tempo appena può, ha deciso di trasferirsi con il marito Paolo Carta e con la figlia Paola a Miami. Volete sapere dove vive Laura Pausini?

Una casa a due piani a Miami

Molto riservata sulla sua vita privata, attraverso i social la cantante emiliana ha svelato ai fan alcuni dettagli della sua casa. La villa di Miami è a due piani come si può vedere dalla grande scala in marmo curva che porta al secondo piano e che è resa sfarzosa da una ringhiera in ferro battuto decorata con motivi floreali.

Il colore dominante dell’abitazione è il bianco non solo delle pareti, arricchite da colonne e stucchi che corrono in tutte le stanze, ma anche dagli arredi e soprammobili di design. Il grande salotto con divani total whithe è luminosissimo ma l’ambiente è reso ancora più accogliente da un caminetto che domina la stanza e da un tappeto con motivi geometrici che gioca con l’effetto black&white. A completarlo ci pensano anche foto e oggetti che richiamano gli hobby della cantante e del marito.

La passione per la musica

La musica ha un ruolo centrale nella vita di Laura Pausini, non solo per il successo che le ha dato, ma anche perché è una vera e propria passione che ama coltivare anche quando è a casa. A confermarlo è il pianoforte a coda, ovviamente bianco, a cui ama sedersi per suonare e cantare. A rendere ancora più personale questo angolo della villa, c’è un ritratto dell’artista che troneggia sulla parete accanto al pianoforte. La musica è presente in ogni zona dell’abitazione, come ben testimoniato da una chitarra, sempre bianca, appesa alla parete del soggiorno.

La palestra per prepararsi ai tour mondiali

Nella casa di Laura Pausini non poteva mancare una stanza dedicata alla palestra, dove la cantante si allena in previsione dei tour mondiali allenandosi con il tapis roulant. Anche qui il bianco la fa da padrone, ma l’ambiente è reso più rustico da una parete in mattoncini grezzi e da ampie vetrate che inondano la stanza di luce.

Un angolo relax in giardino

La villa di Miami, infine, ha anche uno splendido esterno immerso nel verde con alberi e un angolo dedicato al relax come si vede dai divanetti bianchi in rafia dove probabilmente Laura Pausini si rilassa tra un impegno e l’altro. Una dimora di sicuro molto elegante, proprio come lo è l’artista emiliana.