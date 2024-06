Un borgo italiano è rinato dopo aver venduto case a 1 euro agli stranieri

Da tempo in Italia c’è il fenomeno dello spopolamento che ha reso molte aree del nostro Paese disabitate. Una tendenza che ha colpito sia zone interne che sulle coste e in particolare i piccoli borghi, svantaggiati dal fatto di trovarsi in aree lontane dai servizi principali e difficilmente raggiungibili.

Per contrastare questo trend, negli ultimi anni molte piccole realtà hanno deciso di offrire case a prezzi bassissimi, si parte da 1 euro, così da invogliare i potenziali acquirenti e rendere nuovamente popolose queste zone.

Sono iniziative che hanno suscitato l’interesse di turisti stranieri attirati dalla possibilità di vivere nel Bel Paese e diventare proprietari di un immobile. Tra le località che hanno riscosso successo c’è Sambuca, un borgo siciliano ormai amatissimo dagli americani perché è la terza volta che offre abitazioni a partire da 3 euro.

L’iniziativa per far rivivere Sambuca

Sambuca è entrata nei radar dei turisti americani nel 2019 quando l’amministrazione di allora del paese in provincia di Agrigento aveva deciso di offrire 16 case a 1 euro l’una. Una soluzione che ha riscosso un così grande successo, da spingere il Comune a ripeterla nel 2021 questa volta proponendo il lotto di case a 2 euro l’una. Quest’anno si è deciso di mettere in vendita 12 case, nello storico quartiere saraceno, al convenientissimo prezzo di 3 euro.

Vendere le abitazioni a prezzi simbolici è stato possibile perché proprio il Comune è proprietario delle case abbandonate dai proprietari a seguito del terremoto del 1969 nella Valle del Belice. Questo spinse il governo di Roma ad approvare una legge specifica che concedeva la proprietà edilizia così da lasciare l’amministrazione libera di disporre delle case senza intermediari. In questo modo si è voluto promuovere la ristrutturazione degli edifici, preservare il patrimonio architettonico e culturale della zona, stimolando l’economia del posto. Sambuca, infatti, ha predisposto spazi di lavoro e potenziato l’accesso a internet per favorire il lavoro a distanza e attirare acquirenti da ogni angolo del mondo.

Come partecipare all’asta

I potenziali acquirenti che parteciperanno all’asta avranno a disposizione edifici formati da più piani e realizzati in materiali resistenti, con tanto di vista mozzafiato che dà sui cortili interni o sulle bellezze della natura. Un affare che non può non essere ignorato. Per prendere parte all’asta bisogna consultare il sito ufficiale del Comune di Sambuca, ma chi è interessato deve fare una proposta con offerta sigillata, che verrà aperta e valutata da un giudice. A questa va aggiunto un deposito cauzionale di 5.000 euro che sarà restituito nel caso in cui non si vinca l’asta, altrimenti verrà considerato come parte del pagamento.

Inoltre, i futuri proprietari dovranno presentare entro un anno dall’acquisto un piano di ristrutturazione dettagliato e portare a termine la restaurazione entro tre anni.

Le alte località con case a 1 euro

Sambuca non è l’unico borgo che ha deciso di vendere i suoi immobili a un prezzo così conveniente, ci sono altre località nella stessa Sicilia, ma anche in Calabria e Sardegna che hanno fatto lo stesso.

Mussomeli ad esempio, a 45 chilometri da Agrigento e poco distante dal mare, ha venduto circa 450 immobili da ristrutturare sfruttando degli incentivi fiscali.

Spostandoci in Calabria, a 30 minuti di macchina dalla costa Tirrenica e altrettanti da quella Ionica c’è Cinquefrondi con un paesaggio a dir poco spettacolare. Anche in questo caso le abitazioni sono state vendute a un euro con il vincolo di metterle in sicurezza e di ristrutturarle.

In provincia di Sassari, infine, Nulvi - a circa 20 chilometri dalla costa tirrenica - ha ceduto all’asta edifici da ristrutturare, mettendo a disposizione degli acquirenti una polizza fideiussoria di 5.000 euro della validità di tre anni.