Le Winx “lasciano” Roma: Iginio Straffi vende il suo lussuoso appartamento

Le Winx, famosissime in tutto il mondo, stanno per tornare sul piccolo schermo e nel frattempo il loro creatore Iginio Straffi, ha deciso di vendere la sua casa a Roma.

Il “papà” delle fatine made in Italy ha in cantiere tantissimi progetti con la propria casa di produzione Rainbow (fondata nel 1995) come ad esempio un live action proprio sulle Winx, una serie animata per Netflix e l’adattamento cinematografico del romanzo Il Fabbricante di Lacrime.

Tra i mille impegni l’ideatore del cartone diffuso in oltre 150 paesi, ha messo sul mercato l’appartamento situato nella zona centrale della Capitale e spesso suo rifugio, per 2 milioni e 400mila euro di euro. Andiamo a “curiosare” nella casa in cui sono stati ideati alcuni episodi delle Winx.

Il mix perfetto tra arredo storico e moderno

La residenza in cui Iginio Straffi trascorreva il suo tempo quando si trovava a Roma, si trova in uno dei più prestigiosi quartiere della Città Eterna, il Tridente, a pochi passi da Piazza di Spagna.

L’appartamento di 240 mq è situato all’interno di un antico e affascinante palazzo, per la precisione al secondo piano, ed è dotato di ascensore.

Una volta entrati si viene accolti da un ambiente elegante, che trasmette in un attimo una sensazione di calore, dovuta alla presenza del legno. Non solo la casa è percorsa interamente dal parquet, ma anche i soffitti alti sono dello stesso materiale naturale. Quello che li contraddistingue è che è utilizzato in maniera differente a seconda dell’ambiente: nella cucina e nell’ufficio il soffitto è a cassettoni, mentre nel resto delle stanze le travi sono ad arco.

Anche se la presenza del legno è imponente, l’appartamento è molto luminoso, merito delle ampie finestre che affacciano sulla strada.

Nella zona notte ci sono due camere da letto con bagno incluso e quella principale è dotata di un’ampia cabina armadio. Anche la stanza del personale è stata concepita per assicurare il massimo della privacy, perché all’interno c’è un bagno di servizio.

Nella zona giorno è presente un’ampia cucina attrezzata e resa funzionale dagli elettrodomestici di ultima generazione. Accanto alla stanza oltre al bagno degli ospiti, si può usufruire di una zona lavanderia con armadi.

L’area più importante della casa è il doppio salone. È spazioso e perfetto per rilassarsi e accogliere gli ospiti, mentre la sala da pranzo ha un ampio tavolo in legno in cui riunirsi insieme. Gli arredi dell’abitazione sono minimal con divani bianchi e con il legno che regna ancora una volta incontrastato nei mobili con tutta la sua eleganza.

Non manca nemmeno uno studio, utilizzato spesso da Iginio Straffi, con un arredamento essenziale pensato per poter lavorare in tranquillità.

Il design semplice ma di gusto di questa dimora, grazie al comfort e allo stile, è il punto di forza della casa, un luogo che è stato probabilmente fonte di ispirazione per creare le fatine più famose della televisione.