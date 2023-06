È in vendita la casa italiana in cui Oscar Wilde trascorreva le vacanze

La casa è il vero ambiente di un uomo: uno dei tanti aforismi di Oscar Wilde fa capire quanto fosse importante per lui il luogo in cui abitava. Questo è quello che deve aver pensato lo scrittore inglese quando è arrivato al La Paraggina.

La villa storica ligure, è arroccata sul promontorio di Paraggi e durante la fine dell’800 è stata la dimora in cui lo stesso Wilde ha trascorso diverse estati ospite di un prete suo amico. A testimoniare la sua presenza c’è all’interno del parco la tomba del pappagallo dello scrittore. Ora la villa è in vendita presso l’agenzia immobiliare inglese Knight Frank per 18 milioni di euro.

Una dimora storica

La Paraggina, dimora che sorge sul promontorio di Paraggi (situato tra Santa Margherita Ligure e Portofino), è una delle costruzioni più antiche della zona. In origine era adibita a residenza del custode della Cervara. Nei pressi della villa, infatti, nel 1361 era stata costruita l’abbazia di San Gerolamo, nota come La Cervara, gestita dai benedettini e la villa stessa era di proprietà appunto dell’abbazia.

L’edificio che ora si estende su 450 mq in origine era costituito da una sola residenza, ma oggi come allora era circondato da un parco privato di 1200 mq. Un tempo era utilizzato per l’allevamento di animali e ospitava un oliveto, una tradizione che non viene più portata avanti perché attualmente il parco è prevalentemente boschivo. Volendo, però, alcune zone possono essere recuperate e adibite a vigneti o uliveti.

Alla fine dell’Ottocento La Paraggina è stata acquistata da una famiglia inglese che costruì altri edifici sul promontorio e ampliò di un piano l’attuale villa padronale, unica modifica importante nel corso dei secoli, perché ancora oggi l’edificio conserva intatti i soffitti a vela e a botte. Nel 1933, la tenuta è stata acquistata dai Cameli, una nota famiglia di armatori genovesi.

Le caratteristiche della villa

Attualmente la villa è formata da tre unità, la dependance che un tempo era adibita a deposito degli attrezzi, la casa padronale (ex residenza del custode della Cervara) e gli alloggi per il personale. Quello che accomuna tutte queste unità è la vista mozzafiato da cui si può ammirare il Golfo del Tigullio.

La villa padronale ha due piani, mentre nel primo c’è la cucina e il soggiorno con tanto di camino, nel secondo trovano spazio tre ampie camere da letto e tre bagni. In ogni stanza della casa è possibile godere di una splendida vista sul mare.

A dividere la casa principale dalla dependance c’è un patio arricchito da una zona barbecue e una fontana.

La dependance, con il suo piano unico, ha tre camere da letto, due bagni, una cucina e un soggiorno con angolo pranzo. La costruzione, infine, affaccia su terrazze fornite di aree relax per godere in pieno del meraviglioso panorama che si perde a vista d’occhio sul mare.