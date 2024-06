La villa da sogno di Jennifer Lopez e Ben Affleck è già in vendita?

Una lunga ricerca che sembrava essere culminata con il più classico dei “nidi d’amore” e ora la decisione completamente opposta. Un anno dopo l’acquisto della lussuosa villa di Beverly Hills, Jennifer Lopez e Ben Affleck l’avrebbero già messa sul mercato. Si tratta della splendida dimora che si trova a Wallingford Drive e che somigliava tanto alla “casa” dei sogni per la coppia. In effetti, i due avevano già pensato di comprarla nel 2021, dunque in tempi non sospetti, salvo poi ripensarci a causa del prezzo eccessivo. La villa che si trova in una delle zone più esclusive di tutta la città californiana (popolata da altri vip e volti noti) ha una lunga storia immobiliare alle spalle.

Quanto costerà la villa dei due attori

La sua messa in vendita risale al 2018, quando i proprietari di allora pubblicarono un annuncio che prevedeva il pagamento di una cifra non indifferente, ben 135 milioni di dollari. Negli anni, poi, il valore è sceso progressivamente fino ad arrivare ai quasi 61 milioni di dollari con cui Jennifer Lopez e Ben Affleck sono riusciti ad assicurarsi la villa al termine di una settimana di trattative.

A far diventare questo giorno così “lontano” nel tempo ci ha pensato il portale americano Tmz che ha fornito un indizio in merito al divorzio sempre più vicino della coppia. Un agente immobiliare sarebbe stato incaricato di scovare un nuovo acquirente per la proprietà. Circa due settimane fa ci sarebbero state le prime visite con una richiesta iniziale di 65 milioni di dollari. Se questa cifra dovesse essere confermata, si tratterebbe di una perdita economica importante perché bisogna considerare anche le spese di registro e la tassa sugli immobili di lusso che è stata introdotta di recente in California.

I comfort di una villa da sogno

La villa in cui Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno abitato per un anno dopo una lunga e non semplice ricerca è dotata di ogni comfort. Per quel che riguarda le dimensioni, si tratta di oltre 4mila metri quadrati. Sono presenti 12 camere da letto, oltre a 24 bagni, senza dimenticare l’attico destinato agli ospiti della dimora che misura circa 460 metri quadrati.

Intrattenimento e sport la fanno da padrona: visto che la coppia che sarebbe prossima al divorzio ama lo sport, nella casa di Berverly Hills trovano spazio un campo per giocare a basket, un altro per il pickleball (sport di racchetta che ha alcune caratteristiche in comune con il padel) e persino un ring per tirare di boxe. I futuri proprietari, infine, potranno contare su una sala cinema di ampie dimensioni, un bar, un salone di bellezza e un parcheggio con 12 posti auto.