Christian De Sica vende la sua villa di Capri, una dimora dal panorama mozzafiato

L’isola di Capri ha un fascino indiscutibile che da sempre conquista i suoi visitatori. Le acque limpide e l’atmosfera di altri tempi hanno affascinato anche uno degli attori italiani più famosi: Christian De Sica.

Il registra per anni ha trascorso i suoi soggiorni sull’isola in un’esclusiva residenza che fa parte del complesso residenziale I Quattro Venti, da cui è possibile godere di una vista mozzafiato che va dalla baia di Napoli fino al Golfo di Salerno.

L’attore, nel 2021 ha deciso di mettere in vendita la tenuta che si sviluppa su circa 250 metri quadrati. Dopo due anni sul mercato è stata ceduta all’inizio di giugno a un prezzo non reso noto. Cosa ha colpito il nuovo acquirente per decidere di acquistare la dimora di Christian De Sica?

Una villa dalla vista incredibile

Il verde, una vista irresistibile e la comodità sono le caratteristiche della dimora sulla scogliere di Capri. La tenuta può essere raggiunta facilmente in auto, ma anche a piedi attraverso una gradevole passeggiata che parte dalle piazzetta principale dell’isola.

Una volta arrivati è possibile immergersi in affascinanti terrazze e giardini privati che circondano la villa in un tripudio di colori e aromi che assicurano la privacy più totale, ma nello stesso tempo regalano una vista irresistibile sulle acque blu che costeggiano Capri.

La cura dei dettagli caratterizza la villa

La villa, recentemente ristrutturata, ha un grande living che grazie agli alti soffitti a volta e alle vetrate, non solo è luminosa, ma assicura una temperatura piacevole. La stanza si affaccia su ampi terrazzi: il punto di forza è quello di poter essere convertita in una camera da letto grazie a dei sistemi oscuranti e a un bagno che la rende totalmente indipendente dal resto della villa.

Continuando il tour nella casa, ci si imbatte in una cucina. La zona giorno è circondata da due grandi terrazze attrezzate e una terza posizionata sul tetto che permette di godere in pieno della vista mozzafiato.

La zona notte, da cui poter accedere attraverso il giardino, poi, comprende due camere da letto completate dal bagno in camera.

Immersa nella natura rigogliosa del giardino è possibile trovare la dépendance con rivestimenti a mosaico e che attualmente viene utilizzata come Spa, ma che può essere riconvertita come alloggio per gli ospiti perché dotata di bagno personale.

Una villa realizzata e frequentata da artisti

L’isola di Capri ha paesaggi incredibili che da sempre hanno attirato l’attenzione di tanti artisti e uno di questi è stato Elihu Vedder (pittore e poeta simbolista americano) che ha deciso di erigere questa villa tra il 1900 e il 1903. Da sempre incarnazione dello stile architettonico caprese, è stata dimora di altri artisti e ispirazione per le loro opere come DH Lawrence che qui avrebbe realizzato il libro "L'amante di Lady Chatterley", ma anche Joseph Beuys e Cy Twombly.