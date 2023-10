La casa di Miranda Priestly in Il diavolo veste Prada è stata venduta a un prezzo incredibile

Ricordiamo tutti la temutissima direttrice di Runway Miranda Priestly de Il diavolo veste Prada e ancora di più ricordiamo, oltre al suo stile impeccabile, anche la sua meravigliosa casa.

La villa newyorkese in stile rinascimentale è stata venduta lo scorso settembre per 26,5 milioni di dollari, dopo essere rimasta sul mercato pochissimi mesi.

La casa di Miranda nel quartiere simbolo di New York

La residenza che nella pellicola del 2006 era la dimora della gelida Miranda Priestly, interpretata con maestria da Meryl Streep è stata costruita nel 1907 e si trova in uno dei quartieri più in di New York: l’Upper East Side, per la precisione al 129 East 73rd Street, tra Park e Lexington Avenue.

Quotata per la prima volta lo scorso maggio per 27,5 milioni di dollari, in pochissimo tempo la villa in città di più di 1100 metri quadrati è stata ceduta rapidamente, merito della sua bellezza e di un’attenta ristrutturazione avvenuta nel 2005 che ha mantenuto intatti alcuni elementi originali.

Il precedente proprietario, Craig Effron, socio fondatore dell'hedge fund Scoggin Capital Management, e sua moglie, Caryn Effron l’avevano acquistata nel 2003 per 8,8 milioni di dollari.

Una casa elegante e raffinata, come Miranda Priestly

La dimora formata da cinque piani più un seminterrato che conduce direttamente al giardino ha un design molto elegante, in pieno stile Miranda Priestly. In tutto l’appartamento è formato da 20 stanze - 7 camere da letto e 10 bagni.

L’atrio con le scale a chiocciola che Emily sale in punta di piedi quando deve lasciare gli e-book per i figli del suo capo, è rimasto invariato. A piano terra si trova un corridoio che porta a un salotto con un grande lampadario di Murano. La cucina invece è attrezzata con elettrodomestici di ultima generazione, un’isola in acciaio inossidabile e un’illuminazione stile industrial con lampade blu che danno un tocco in più all’ambiente. Ma il vero elemento di design oltre al pavimento a quadretti è dato dalle porte finestre che danno direttamente sul giardino.

Ad arricchire il primo piano c’è anche una luminosa biblioteca con camino che si affaccia sulla 73rd Street.

Al piano superiore c’è un soggiorno più ampio con soffitti alti 6 metri e due grandi camini. A rendere intimo l’ambiente ci pensano due librerie realizzate su misura e dallo stile neoclassico.

Il terzo piano della villa è occupato dalla spaziosa camera da letto con un camino e una cabina armadio degna della direttrice di Runway.

Il quarto piano, invece, è quello in cui si trovano altre tre camere da letto: una è stata convertita in palestra, un’altra invece ha un ampio spogliatoio e bagno più un camino.

All’ultimo piano ci sono due grandi camere da letto, sempre con bagno e armadio di grandi dimensioni. Una di queste stanze, infine, è collegata alla terrazza con vasca idromassaggio e un campo da basket.