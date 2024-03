La nuova casa di Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi è un gioiello di architettura

Lei è il volto del fine settimana che con la sua eleganza e il suo stile sobrio ha conquistato milioni di telespettatori, lui da anni è a capo delle reti Mediaset: la coppia Toffanin-Berlusconi da anni fa sognare i più romantici.

I due, insieme dal 2002, hanno avuto due figli: Lorenzo Mattia, nato il 10 giugno 2010, e Sofia Valentina, nata il 10 settembre 2015 e ora si apprestano a iniziare un nuovo capitolo della loro vita. Nel 2022 l’AD di Mediaset aveva acquistato Villa San Sebastiano a Portofino per 22 milioni di euro e ora dopo due anni di lavori di ristrutturazioni sono pronti a trasferirsi nella nuova casa immersa nel verde.

La casa con un passato ricco di storia

Affacciata sul Golfo del Tigullio Villa San Sebastiano è una dimora ricca di storia che risale al Cinquecento che si trova direttamente su un terrazzamento, al punto da avere una caratteristica unica: un affaccio e una meravigliosa vista sul mare.

Nel corso dei secoli, in particolare nell’Ottocento, quella che era nata come una casa privata è diventata un convento per poi tornare a essere una residenza a metà del XIX secolo. La posizione particolare e la struttura formata da alti colonnati realizzati da materiali ricavati dagli scavi, hanno fatto sì che la proprietà diventasse il rifugio dei soldati tedeschi. Si racconta che l’esercito avesse costruito un bunker per ospitare al suo interno un cannone, oggi riconvertito in piscina.

Superato il periodo bellico Villa San Sebastiano ha vissuto “una seconda giovinezza” grazie ai nuovi proprietari che negli anni ’70 decisero di ristrutturarla completamente affidandosi al genio e alla bravura di Gas Aulenti. L'intervento dell’architetta ha trasformato totalmente l‘abitazione riproducendo all’interno la stessa ripartizione dei colonnati esterni.

La ristrutturazione realizzata dal nuovo proprietario ha mantenuto fede al lavoro realizzato da Aulenti, cambiando gli arredi e alcuni aspetti dell’esterno come l’aggiunta di un pergolato dopo il consenso del parco del Tigullio.

Una casa dal valore inestimabile

La proprietà di 1300 metri quadrati come abbiamo visto è ricca di storia e di design, a cominciare dall’esterno. La villa infatti è circondata da un frutteto, un vigneto e un uliveto, ma a rendere davvero unico l’outdoor ci sono anche una piscina e una cappella votiva a San Sebastiano, che ha dato il nome all’intera proprietà. Il colore scelto per la facciata è il salmone chiaro, un colore che si ritrova in molte abitazioni della zona ligure.

All’interno la famiglia Berlusconi-Toffanin potrà rilassarsi tra le nove stanze e i sette bagni con elementi e particolari che rispecchiano in pieno lo stile e il gusto dei nuovi proprietari.