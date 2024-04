Miliardario costruisce villa da 20 milioni di dollari in cima a un grattacielo, ma non può viverci. Ecco perché

Le case rispecchiano la personalità di chi le abita. La maggior parte ha una struttura tradizionale, poi ci sono alcune eccezioni che sono l’incarnazione del lusso e dell’eccesso. L’ultima in ordine di tempo è la villa di Vijay Mallya uno degli uomini d’affari più ricchi dell’india. Il sessantacinquenne è presidente della United Breweries Group, un’azienda specializzata in bevande, soprattutto alcoliche che però ha ampliato i suoi affari investendo nel settore delle infrastrutture aeronautiche, in fertilizzanti e nelle proprietà immobiliari. Proprio in quest’ultimo ambito il businessman asiatico ha attirato l’attenzione dei media non solo locali, ma di tutto il mondo.

L’uomo ha commissionato nel 2010 la realizzazione di una villa che è una replica perfetta della Casa Bianca. A suscitare l’interesse non è stata la sua fonte d’ispirazione, ma il luogo in cui ha deciso di edificarla. Vijay Mallya ha costruito la proprietà a ben 120 metri d’altezza, per la precisione in cima al Kingfisher Tower, grattacielo nel cuore della città di Bangalore, nel distretto indiano meridionale di Karnataka. Il magnate però, non è potuto ancora entrare nella “villa nel cielo” perché accusato di frode milionaria.

Una villa extralusso

La villa costruita sul grattacielo della Kingfisher Tower non passa inosservata solo per la sua posizione, ma anche per scale stilistiche all’insegna del lusso. La dimora a 2 piani ha una superficie di circa 4000 metri quadrati a cui si aggiunge una piscina, un giardino, un eliporto e una piattaforma panoramica che permette agli inquilini di godere di una vista a 360 gradi.

L’abitazione posta al 34° piano del grattacielo, su una lastra rialzata, ha poco in comune con il resto dell’edificio, infatti per accedervi si devono utilizzare due ascensori esterni privati. Anche se i lavori non sono del tutto completati, a causa dei problemi finanziari del proprietario, la villa da circa 20 milioni di dollari, al suo interno dovrebbe avere una cantina di vini interrata, una piscina interna riscaldata, una spa e una palestra oltre a diverse camere da letto, bagni, cucine e saloni.

I problemi finanziari di Vijay Mallya

Il progetto avveniristico durante la sua realizzazione ha incontrato alcune difficoltà come ad esempio quella di costruire una villa a 120 metri d’altezza su una base a sbalzo. Quello che però mette a rischio il suo completamento sono i problemi economici di Vijay Mallya che nel 2016 a seguito di un’accusa per frode ha dovuto lasciare l’India e ha deciso di rifugiarsi nel Regno Unito. Se il magnate dovesse decidere di tornare in patria di sicuro dovrebbe affrontare un processo che molto probabilmente lo porterebbe alla detenzione e a dire per un periodo addio alla sua villa extalusso a un passo dal cielo.