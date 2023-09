La villa incredibile in cui vive Filippa Lagerback: è elegantissima e piena di stile

Un sorriso inconfondibile, un’innata eleganza e uno stile che nel tempo hanno conquistato sempre più fan: Filippa Lagerback è riuscita a ottenere un successo crescente grazie al programma “Che tempo che fa”, ma è nota anche per la relazione con un altro personaggio famoso molto apprezzato del piccolo schermo, Daniele Bossari.

La conduttrice svedese ha festeggiato in questi giorni un traguardo importante, soffiando su 50 candeline e vivendo un’emozione dopo l’altra proprio insieme alle persone che le vogliono più bene. Tutti questi momenti sono stati condivisi sui social, gli stessi in cui proprio Filippa Lagerback ama di tanto in tanto mostrare alcuni dettagli della propria casa. Curiosi di conoscere l’abitazione in cui lei, Bossari e la figlia Stella vivono? È una villa da sogno che vale la pena scoprire.

Natura e luminosità in ogni ambiente

Filippa Lagerback e Daniele Bossari vivono a Varese in una villa completamente immersa nel verde della campagna lombarda. La coppia si è stabilita in questa zona dieci anni fa e i dettagli della casa fanno intuire quali siano le passioni e i gusti dei due. L’amore per la natura si intuisce fin dall’esterno, visto che la villa è circondata da uno splendido giardino di grandi dimensioni, arricchito da fiori di cui la stessa Lagerback si prende cura.

All’interno, invece, è la luminosità che rende ogni ambiente ancora più accogliente ed elegante. L’esposizione solare viene assicurata da ampie lastre di vetro che permettono proprio alla natura di “entrare” direttamente nella dimora. L’effetto luce, poi, viene amplificato dai colori predominanti delle stanze, tutti tendenti al chiaro, in primis il beige e il marrone.

Non manca comunque il verde che aggiunge vitalità agli spazi. La conduttrice svedese ha deciso di puntare sul legno naturale per realizzare sia il parquet che i mobili, una scelta ben precisa che rende il risultato d’insieme ancora più raffinato. In camera da letto, ad esempio, il country chic si sposa senza problemi con un design più moderno e contemporaneo. Sono però i piccoli dettagli a dare personalità a questa casa.

Tradizione e modernità si sposano alla perfezione

A rendere accogliente la villa di Varese ci pensano le decorazioni delle pareti che riproducono temi naturali, come piante e fiori. Nella camera matrimoniale, poi, emerge in modo chiaro il mix di personalità della coppia: il comodino country e la lampada moderna di questa stanza testimoniano la voglia di Filippa Lagerback e di Daniele Bossari di non rinunciare agli arredi che più amano, senza che quelli dell’una prevalgano su quelli dell’altro.

La conduttrice scandinava ama inoltre usare dei candelabri di pregio quando ha ospiti a cena, con apparecchiature semplici ed eleganti che ha spesso immortalato nei social. Proprio la sala da pranzo è impreziosita da un mobile basso di colore legno chiaro e da un tavolo lungo con sedie bianche, un altro elemento moderno che non stona affatto in questo ambiente.