Madonna vende la villa acquistata da The Weeknd: scopriamo gli straordinari interni

Sono passati quasi quarant’anni da quando Madonna ottenne uno strepitoso successo con una delle sue canzoni più celebri, “Material Girl”. Il suo sconfinato patrimonio immobiliare in giro per il mondo potrebbe far pensare che, come cantava nel brano, è appunto una ragazza “materiale”, ma in realtà si tratta di una passione che ha iniziato a coltivare tantissimo tempo fa con investimenti mirati.

È proprio un’abitazione che ha fatto tornare di stretta attualità l’amore dell’artista americana per le quattro mura: Louise Veronica Ciccone è riuscita a vendere una villa che aveva acquistato giusto quattro anni fa da un collega, la popstar The Weeknd.

La casa si trova in California ed è il trionfo assoluto del lusso, anche se sono stati necessari alcuni mesi prima di perfezionare la vendita da parte di Madonna (l’annuncio risaliva allo scorso mese di febbraio).

Il prezzo incredibile della villa di Madonna

La megavilla di oltre 900 metri quadrati sorge in quel di Hidden Hills, nota proprio per ospitare moltissime celebrità, e nel 2019 la cantante statunitense era riuscita ad assicurarsela per 19,3 milioni di dollari. La nuova compravendita le ha permesso di aumentare il prezzo. L’acquirente che è rimasto anonimo è diventato il nuovo proprietario di questa abitazione dopo aver sborsato 23 milioni di dollari, una cifra più bassa comunque rispetto a quella inizialmente richiesta da Madonna (26 milioni di dollari). Ma come è strutturata esattamente la casa?

Il lusso in ogni stanza

Si tratta di due piani che racchiudono ben nove camere da letto e 11 bagni, ma non manca proprio alcun comfort. La villa californiana che è stata abitata da The Weeknd e Madonna è dotata di un’ampia piscina, una spa in cui possono rilassarsi 10 persone contemporaneamente, un campo da basket e un’area per il barbecue. Inoltre, l’elenco comprende una sala cinema, una cantina illuminata a Led, una biblioteca, una sala yoga, una palestra e persino una sala concerti.

Per non far mancare proprio nulla alla villa, poi, c’è un giardino grandissimo, oltre alle sequoie che incorniciano idealmente il tutto garantendo la giusta privacy.

Tra l’altro non è nemmeno l’unica casa che si trova in territorio californiano che ha avuto a che fare con Madonna. Nel 2003 la cantante americana è tornata a vivere negli Stati Uniti dopo diversi anni nel Regno Unito: in quel caso si assicurò una tenuta di grandi dimensioni e in stile country a Beverly Hills, il tutto per 12 milioni di dollari.

La villa aveva 8 camere da letto e 14 bagni, oltre a una piscina lunga 18 metri, un edificio eccezionale affacciato sulla celebre Sunset Boulevard. Nel 2020, poi, Madonna ha preso in affitto una casa nella stessa località, un appartamento che risale agli anni Quaranta del secolo scorso, ma soprattutto dotato di una pista da bowling, un campo da tennis, una sala cinematografica e molte altre attrazioni ancora.