Il BIB Gourmand lo riconoscete perché è un omino giocondo che si lecca i baffi, immagine concreta che sintetizza alla perfezione questo curioso premio della Guida Michelin Italia. Infatti in anteprima sul lancio della 69° edizione della Rossa, che si terrà il prossimo 14 novembre a Brescia, sono stati svelati quei locali che si sono meritati la menzione perché “propongono una piacevole esperienza gastronomica, con un menu completo a un ottimo rapporto qualità-prezzo”, recita la guida. Piccoli e grandi nomi disseminati in ogni angolo d’Italia, dalle città ai piccoli borghi, dove ci si può concedere una pausa gourmand pur senza spendere un patrimonio. Sono 257 i Bib Gourmand del nostro paese, di questi 29 appena entrati in guida: vediamo quali sono regione per regione.

I BIB Gourmand d’Italia 2024: i ristoranti con il miglior rapporto qualità-prezzo

“In questi locali va in scena il territorio, non sempre proposto in modo tradizionale, ma sempre attenti al gusto, al prodotto e alla filiera” spiega in una nota stampa Sergio Lovrinovich, Direttore della Guida MICHELIN Italia. Infatti tratto principale del BIB Gourmand è proprio questo, tra gli altri: premiare la creatività, la costanza, la qualità di un pasto completo che nasce in stretto rapporto con i prodotti e il territorio in cui si trova. Un premio nato nel 1997, che non per forza menziona chef e ristoranti di stampo tradizionale ma anche proposte innovative che si esprimono però in relazione alla propria terra. Osterie, trattorie, ristoranti dove l’atmosfera è quella di un tempo e la cucina guarda invece al futuro, sottolineando come non è per forza necessario spendere una fortuna per mangiare bene.

I nuovi BIB Gourmand d’Italia 2024: quali sono regione per regione

La rivelazione dei nuovi Bib Gourmand è, come ormai consuetudine, un’anteprima della MICHELIN Guide Ceremony Italy che si terrà il 14 novembre al Teatro Grande di Brescia. Momento atteso da tutta la scena gastronomica italiana e non solo, dove vengono rivelate le famose stelle, le stelle verdi, ma anche i premi speciali Michelin. Novità di quest’anno “Passione Dessert”: i ristoranti potranno essere premiati per l’alta qualità delle esperienze proposte attraverso i dolci ai propri clienti, mettendo finalmente sullo stesso piano cucina e pasticceria. Tra le regioni con più BIB Gourmand troviamo al primo posto l’Emilia Romagna con ben 34 ristoranti, poi la Lombardia con 29, Piemonte con 28, a seguire la Toscana con 26 e il Veneto, 20. Ma quali sono invece i nuovi Big Gourmand 2024? Ecco la lista regione per regione.

Piemonte

Del Belbo - Da Bardon, San Marzano Oliveto (AT)

Lombardia

Mezzolitro Vini e Cucina, Rho (MI)

Rimulas, Voghera (PV)

Liguria

Rosmarino, Genova

Trentino Alto-Adige

Apollonia, Nalles (BZ)

Krone, Aldino (BZ)

Oberraindlhof, Madonna di Senales (BZ)

Osteria Platzegg, San Michele (BZ)

Ostaria Tyrol, Moena (BZ)

Veneto

Osteria Madonnetta, Marostica (VI)

Emilia-Romagna

Locanda Pincelli, Selva Malvezzi (BO)

Nuova Roma, Sasso Marconi (BO)

Buca 18, San Clemente (RN)

Toscana

L'Oste Dispensa, Orbetello (GR)

La Cerreta Osteria, Sassetta (LI)

Umbria

Camiano Piccolo, Montefalco (PG)

Stella, Casaglia (PG)

Marche

Nana Piccolo Bistrò, Senigallia (AN)

Abruzzo

Il Ritrovo d'Abruzzo, Civitella Casanova (PE)

Molise

Aciniello, Campobasso

Campania

La Dispensa di Armatore, Cetara (SA)

La Fratanza, Nocera Superiore (SA)

Calabria

Vecchio Porto, Villa San Giovanni (RC)

Sardegna

Old Friend, Cagliari

ChiaroScuro, Cagliari

Sa Mandra, Alghero (SS)

Sicilia

Osteria Acqualavica, Catania

Salotto sul Mare, Terrasini (PA)

La Locanda del Colonnello, Modica (RG)