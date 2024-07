La Caesar Salad compie 100 anni. L’assurda storia dell’insalata più famosa del mondo

La Caesar Salad, con il suo gusto inconfondibile e la sua combinazione di ingredienti, è diventata nel tempo un piatto iconico a livello globale. Il suo nome appare in milioni di menu di ristoranti sparsi in tutto il mondo, dal baretto della stazione al bistrot dell’albergo di lusso. Come è potuto accadere? Innanzitutto, contrariamente alla credenza popolare, questa insalata non prende il nome da Giulio Cesare né dall’Antica Roma, ma dal ristoratore italo-americano Cesare Cardini. E non è neanche nata negli Stati Uniti, anche se sono tra i primi consumatori di questo piatto, ma in Messico. Per non parlare del fatto che in realtà la ricetta originale non contiene pollo. Ecco tutta la storia dell’insalata più famosa di sempre che quest’anno compie 100 anni.

Chi ha inventato la Caesar Salad

Le sue origini, anche se tuttora non del tutto chiare, sarebbero da ricondurre al 4 luglio 1924. A inventarla sarebbe stato Cesare Cardini nel suo ristorante di Tijuana, al confine tra USA e Messico. Cardini era uno chef italiano originario di Baveno sul Lago Maggiore, emigrato negli Stati Uniti poco più che ventenne insieme ai fratelli Alessandro e Gaudenzio. Avviò prima un ristorante a Sacramento, poi a San Diego e infine anche a Tijuana in Messico, per sfuggire alle limitazioni del Proibizionismo. Ed è proprio qui che ha inventato quella che poi sarebbe diventata la famosissima Caesar Salad.

La nascita di un piatto iconico

La storia della Caesar Salad è legata a doppio filo all’epoca del Proibizionismo, durante il quale molti americani attraversavano il confine per godersi la libertà e la vita notturna che Tijuana offriva. Leggenda narra che, proprio in occasione dell’Indipendence Day, un'affluenza straordinaria di clienti svuotò la cucina, e Cardini dovette improvvisare con ciò che rimaneva. Dalla sua intuizione nacque l’insalata perfetta, originariamente composta solo da lattuga romana stesa nel piatto, crostini di pane, aglio, scaglie Parmigiano, accompagnata da una salsa emulsionata di olio d'oliva, succo di limone, uova e Worcestershire. Secondo alcuni c’erano anche uova sode. Si narra che Cardini preparasse l'insalata direttamente al tavolo in una grande ciotola di legno, aggiungendo un tocco di teatralità alla sua presentazione. L'insalata ottenne un successo immediato, diventando uno dei piatti più ordinati del ristorante e tra i preferiti dai tanti clienti americani.

Controversie e varianti della ricetta

Nel corso degli anni, ci sono state dispute riguardo agli ingredienti originali e alle modalità di preparazione della Caesar Salad. Alcuni sostengono che sia stato il fratello di Cardini, Alex, ad aggiungere le acciughe intere. Prima di lavorare in cucina, Alex era stato un pilota e una mattina propose questa variante a dei suoi ex colleghi in hangover. Questa prese il nome di ‘Aviator's Salad’, proprio in onore dei piloti americani di San Diego che frequentavano il ristorante.

Come se non bastasse un dipendente dell’epoca, Livio Santini, ne rivendicò la paternità, dicendo che fu Cesare Cardini a rubargli questa ricetta appartenente alla madre che lui si preparava ogni volta che aveva nostalgia di casa. Nacque così una forte contesa sull’effettiva paternità del piatto. Una questione che fu sciolta dalla figlia di Cesare, Rosa Maria, nel 1948 quando decise di brevettare la ricetta della salsa, trasformandola in un business milionario.

L’incredibile diffusione dell’insalata inventata da Cesare Cardini

La popolarità della Caesar Salad è cresciuta rapidamente, diventando inizialmente uno dei piatti più consumati e apprezzati d’America, e poi del mondo. Pare addirittura che star di Hollywood come Clark Gable e Jean Harlow si recarono appositamente a Tijuana per assaggiare la versione originale. La famiglia Cardini vendette Caesar’s nel 1936 e si trasferì a Los Angeles, puntando sulla produzione e commercializzazione del condimento per l’insalata, avviando la Caesar Cardini Foods Inc.

I cuochi negli anni hanno introdotto numerose varianti, incorporando ingredienti come pollo alla griglia o gamberetti. Inoltre, molte versioni attuali hanno sostituito le uova crude della salsa con maionese o yogurt, specialmente in seguito a una legge degli anni ’90 che per un periodo ha vietato il consumo di uova crude in California. Oggi, dopo un secolo di storia, continua ad essere un piatto consumato a livello internazionale tra i più richiesti. Infatti, secondo un recente studio condotto da Deliveroo il numero dei ristoranti che offrono la Caesar Salad è aumentato del 12% nell’ultimo anno.

Che fine ha fatto il ristorante Caesar’s

Il ristorante Caesar’s non è più della famiglia Cardini dal 1936, di lì in poi ha attraversato anni molto bui. Negli Anni ’80 la qualità dell’insalata, così come del resto del menu era notevolmente calata. E la situazione peggiora ancor di più nei primi 2000 con l’aumento di criminalità e arresto del turismo che hanno portato alla chiusura nel 2008. Un paio di anni più tardi una famiglia locale ha rilevato il locale e hanno riportato allo splendore l’eredità di Cesare. Pare che ogni settimana preparano 2500 Caesar Salad. In ogni caso, senza per forza andare a Tijuana, oggi questo piatto si può assaggiare in milioni di tavole in tutto il mondo.

Leggi il contenuto originale su CiboToday