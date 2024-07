Nasce nuovo ristorante nello spazio: dal 2025 cene romantiche in orbita a 750mila euro (però per due!)

Cenare nello spazio è tra le esperienze più estreme che il nuovo turismo contemporaneo possa mettere a disposizione. Non si tratta di fantascienza ma di realtà non troppo lontane, se non per notevoli barriere economiche, che stanno proliferando. È il caso di StellarEmbrace, nuovo ristorante sviluppato da Apoteo Surprise, agenzia parigina specializzata in eventi, matrimoni e viaggi di lusso. Non è un locale qualsiasi perché la cena sarà solo per due persone e all’interno di una capsula che porterà gli ospiti fuori dall’atmosfera terrestre. Per vedere attiva l’esperienza, però, bisogna attendere il 2025.

StellarEmbrace: la cena romantica nello spazio

Gli ospiti verranno fatti accomodare all’interno di una capsula solo per due persone ricavata dentro un pallone stratosferico gonfiato a elio, e verranno portati alla distanza di 35 chilometri dalla terra. Il viaggio per raggiungere la quota sarà di due ore e nel mentre i due commensali verranno intrattenuti dal robot StellarEmbrace. Un sistema di intelligenza artificiale che guiderà l’esperienza e servirà il cibo preparato da uno chef (ancora ignoto). Nel menu champagne, capesante soffiate, astice e tartufo, caviale, arrosto glassato al miele e croccante di pompelmo. Esperienza studiata soprattutto per proposte di matrimonio o appuntamenti romantici fuori dal comune. Soprattutto per il prezzo: 750mila euro per un viaggio della durata di 7 ore.

L’Extreme Dining e le altre cene nello spazio

Quella delle cene spaziali è appunto un trend in continua crescita. Come dimenticare nel 2018 le prime cene create da Dinner in The Sky, sospesi nel vuoto con una gru a 150 metri di altezza. Un’esperienza ormai comune e quasi banale in confronto allo scenario galattico delle nuove frontiere del turismo di lusso. Da Elon Musk e i suoi giri nello spazio per pochi fortunati ospiti alla cena a bordo dell’astronave Nettuno di Space Perspective. Come vi abbiamo già raccontato in questo articolo, sempre a partire dal 2025, lo chef danese Rasmus Munk del super immersivo ristorante Alchemist di Copenaghen, servirà a bordo di questa capsula spaziale una cena per pochi eletti. L’esperienza è stata organizzata da SpaceVip, azienda che si occupa di viaggi di lusso sulla terra ma anche nello spazio (e nell’oceano). Avverrà all’interno di una capsula con la stessa pressione di un aereo di linea, solo per 6 fortunati disposti a sborsare 470mila euro per partecipare.

