La saga dei Colussi. Venditori ambulanti a Venezia che crearono un impero coi biscotti

Chiunque abbia provato a fare i frollini a casa sa bene quanto l’impasto, burroso e friabile, sia fragilissimo appena sfornato. È proprio per questo che, agli albori dell’industrializzazione dei prodotti da forno, questa tipologia non fu proprio tra le più semplici a entrare in produzione. In Italia chi c’è riuscito è stato Colussi, azienda gigante di biscotti, cracker e piccola pasticceria, la cui fortuna è legata a un prodotto iconico nato nel Dopoguerra: il frollino tondo e reticolato Granturchese. La sua storia però comincia molto prima, e in particolare nella Venezia di fine Settecento, con le prime generazioni impegnate nella vendita di pane, paste e bussolài come ambulanti.

I Colussi, venditori ambulanti di biscotti dai primi Ottocento

1791: questo l’anno di nascita del primo Giacomo Colussi, agricoltore a Zoldo, in Cadore. “Penso la mia fosse una famiglia di anime in pena, di gente senza pace, perché gli piaceva sempre inventarsi lavori strani”, racconta il discendente Angelo, spiegando come Venezia, distante due giorni di viaggio, fosse un polo di attrazione naturale per i commerci e l’arrivo delle navi cariche di merci.

Dopo decenni di andirivieni e vendite tra le calli, la famiglia si trasferì in laguna nel 1880, aprendo un esercizio stabile di pane in Rio Terà San Leonardo. Fu la generazione di Giacomo II, Cesare ed Eugenio a decidere di specializzarsi nei biscotti, sfornando non solo pane ma anche baicoli, i biscotti della tradizione veneziana dalla forma a pesciolino.

Dalla prima fabbrica di biscotti alla rete di pasticcerie

Nel 1911 Angelo Colussi, figlio di Giacomo II, inaugura con i proventi della vendita di alcuni immobili una prima, piccola fabbrica di biscotti a Venezia. Trova il modo di superare gli anni della Prima Guerra, con una piccola interruzione per il disastro di Caporetto, riprendendo spinta subito dopo. Sono gli anni delle prime impastatrici, delle macchine stampatrici e dei forni moderni, gestiti da un gruppo di 50 operai. In poco tempo i Colussi aprono 14 pasticcerie, allargandosi dal Triveneto fino a Milano.

Nel ’21 si installa nel giardino dell’acquisito Palazzo Zanardi di Cannaregio una nuova fabbrica, dove ci si mette in moto anche su wafer, piccola pasticceria e panettoni (diventati, nel mentre, una specie di ‘tipicità inventata’). Arriva poi un nuovo sito di produzione a Vittorio Veneto, insieme, però, a una nuova guerra. I biscotti Colussi tuttavia si possono acquistare con la tessera annonaria, e l’impresa prosegue senza stop verso gli anni del boom.

Come Colussi ha ‘inventato’ il frollino adatto alla grande distribuzione

“A mio papà piaceva progettare fabbriche, all’epoca bisognava sviluppare tecnologie, impianti moderni, essere efficienti”, spiega Angelo Colussi a proposito dell’idea di aprire nel 1949 la Colussi Perugia a Fontiveggie. Uno snodo pratico per distribuire i prodotti anche al centro e al sud del Paese. Ma è negli Anni Cinquanta che arriva una delle più importanti introduzioni.

Mentre fino ad allora, diversamente da savoiardi e amaretti, i frollini erano rimasti specialità da pasticceria — dove si formavano con sac à poche sulla teglia di cottura — l’industria non aveva ancora trovato il modo di estrarre i biscotti dagli stampi in grandi tirature, senza danneggiarli. La soluzione però arriva da Belgio e Germania, dove Giacomo Colussi acquistò nel 1952 dei particolari macchinari, in grado di ‘risucchiare’ i biscotti sul nastro trasportatore.

La forma del Granturchese, da un antico stampo di Pompei

All’equazione mancava ancora un fattore legato al design del prodotto, arrivato poco dopo, in un’occasione inaspettata. “In un viaggio a Pompei papà aveva visto la forma di questi stampi”, racconta Angelo Colussi, “e prese spunto per realizzare un biscotto che avesse quella forma di epoca romana: rotondo con un fitto reticolo di buchi”.

Dalle pubblicità di Carosello agli scaffali dei nostri supermercati, il Granturchese è rimasto così. E a Venezia, dove è partito il percorso di quella che un tempo era una famiglia di ambulanti, si trova ancora spesso nelle scatole di latta dal sapore vintage.

Leggi il contenuto originale su CiboToday