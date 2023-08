Barbie-mania: in America aprono due bar dedicati alla bambola più iconica di sempre

Il 20 luglio 2023 le sale dei cinema italiani si sono tinte di rosa per l’uscita del nuovo film con Margot Robbie e Ryan Gosling, ispirato alla bambola più famosa di sempre. Una pellicola da record, diretta da Greta Gervig, che ha già raggiunto – per ora – oltre 600 milioni di incassi in tutto il mondo. La prima Barbie fu lanciata nel 1959 e ha le sembianze di Barbara Handler, figlia appena diciottenne della co-fondatrice della Mattel e ideatrice Ruth Handler. E indovinate un po’? Aveva i capelli neri raccolti in una coda. Da lì in poi è stata proposta in tantissimi modelli diversi e ha ispirato oggetti di ogni tipo, dai vestiti ai gioielli. Ne saranno felici i fan: la Barbiemania non si ferma anzi, è arrivata perfino alla gastronomia.

Come sono i Malibu Barbie Cafe a New York e Chicago Il bancone del bar a New York Il dehor di Malibu Barbie Cafe Il negozio dedicato a Barbie all'interno del bar Il bancone del Malibu Barbie Cafe La pista di pattini a rotelle del Malibu Barbie Cafe a Chicago La scatola di Barbie dove fare le foto La sala del Malibu Barbie Cafe a Chicago Il patio del cafe a Chicago

In America ci sono due bar pop-up ispirati a Barbie

Si chiamano Malibu Barbie Cafe e sono due bar pop-up che rimarranno aperti fino a metà ottobre a New York e Chicago per celebrare uno dei giocattoli più iconici di sempre. Un progetto presentato in esclusiva da Bucket Listers, una community “ispiratrice di esperienze” nelle principali città americane. L’ambiente – dedicato a Barbie Malibu - trasporta sulle spiagge californiane degli anni ’70, fatte di colori sgargianti, musica pop e tavole da surf. Riproduzioni di scatole a grandezza naturale per scattare foto, merchandising a tema e pista di pattinaggio a rotelle completano l’atmosfera da “Pink Vibes Only”.

Cosa si mangia al Malibu Barbie Cafe

Due ristoranti informali con menu a tema Barbieland creato da Becky Brown, finalista di Masterchef nel 2012, consulente di ristoranti e chef privata. Per andarci è obbligatoria la prenotazione con l’acquisto dei biglietti online (a circa 20 dollari), che comprendono una portata e un contorno a scelta dal menu. Bevande, dessert e altri assaggi da condividere saranno invece a parte, con un costo che va dai 9 ai 19 dollari.

Qui si mangiano pancake, insalate, Club Sandwich, burrito, avocado toast, hamburger, patatine fritte, gelati e altri piatti tipici del brunch americano. Tutto rigorosamente incartato in tovaglioli a scacchi rosa e bianchi, mentre Float – gelato e soda – addirittura arrivano in tavola a bordo della decappottabile rosa shocking di Barbie. Da bere caffè, tè freddi e limonate ma anche birre, cocktail e vini. Che più son rosati meglio è...".

Cosa si mangia e cosa si beve al Malibu Barbie Cafe I Pacific Paradise Rainbow Pancakes I piatti del menu I cocktail in menu I cocktail del Malibu Barbie Cafe Il Beach Burger Malibu Barbie Cafe La Golden Coast CHALI-flower Bowl L'hummus rosa di Malibu Barbie Cafe Il piatto Live Your Dream Grilled Cheese I cake pops Un pranzo al Malibu Barbie Cafe di Chicago

