Celebri oggetti di design per la cucina. Le foto dei pezzi più iconici

Mai sodalizio più duraturo e appagante di quello tra il mondo del design e la cucina. Quando si pensa alla funzionalità insieme al piacere estetico delle forme, gli oggetti di design nati e progettati per essere utilizzati nell’ambiente domestico della cucina hanno sicuramente una marcia in più. Su questo terreno infatti si sono cimentati i più grandi progettisti e designer di tutti i tempi: da Ettore Sottsass a Enzo Mari, passando per Gaetano Pesce e Aldo Rossi, tra i molti. Oggetti iconici che sono entrati nell’uso quotidiano, nella vita e nelle abitudini di tanti italiani, osannati e celebrati in tutto il mondo tanto da essere esposti nei migliori musei del mondo. Di piccole dimensioni, bellissimi e soprattutto utili nell’esplicare funzioni di tutti i giorni: dalla caffettiera al cavatappi, portabottiglie, coltelli e molto altro, in questa gallery gli oggetti di design per la cucina più famosi di sempre.

Gli oggetti di design per la cucina: icone senza tempo

L’Italia ha una ricca e importante storia quando si parla di design. Infatti sono tantissimi i nomi che hanno portato a livello internazionale la propria visione progettistica, fatta di ispirazioni, utopie ma anche concretezza. La cucina è da sempre terreno fertile per immaginare oggetti che esulano dalla loro struttura originaria, diventando così strumenti con un duplice funzione: portare a termine il proprio scopo e arredare l’abitazione. Ecco i migliori di sempre, i più iconici, addirittura esposti nei musei del mondo, dalla Triennale al Moma di New York.

Ettore Sottsass: i cavatappi

Alessi è l’azienda nata nel 1921 e operante nel settore del design industriale. Chi non ricorda le celebri e durature collaborazioni con i più grandi nomi del design italiano, come Ettore Sottsass che firmò la fortunata serie di cavatappi ispirata alle forme geometriche care al gruppo Memphis, attivo tra il 1981 il 1987 a Milano. Architetto, designer e fotografo italiano, Sottsass è tra i più grandi di sempre a cui sono dedicate retrospettive nei migliori musei del mondo. I suoi cavatappi sono stati recentemente oggetto di una grande mostra organizzata da i Musei del Cibo di Parma, che hanno esposto tra settembre e ottobre 2023, una collezione di circa 300 articoli dedicati al vino, tra cui i cavatappi di Sottsass.

Bialetti: la Moka

La Moka Express è diventata un’icona e un simbolo del Made in Italy, presente nella collezione permanente della Triennale di Milano e del MoMA di New York. Frutto del genio di Alfonso Bialetti, nata nel 1935 per una semplice intuizione, la moka è un oggetto senza tempo su cui tutti i più grandi designer si sono almeno una volta misurati. Nel 2010 è presente all’Expo di Shanghai tra le 10 invenzioni italiane che hanno cambiato il mondo e continua a essere celebrata come uno degli oggetti più iconici di sempre.

Aldo Rossi: le caffettiere

Sempre opera di Alessi le caffettiere che hanno fatto scuola in tutto il mondo: la famosa Conica primo progetto di caffettiera espresso dell’architetto Aldo Rossi, a cui seguì la Cupola nel 1988. Due oggetti di uso quotidiano in cui il genio del progettista si ispira per forme e geometrie al mondo dell’architettura. Per Aldo Rossi la caffettiera è il simbolo per eccellenza del rapporto dialettico tra “l'urbanistica e il panorama domestico”, e a questi oggetti è stata dedicata una mostra nel 2022 al Museo del Novecento di Milano.

Alessandro Mendini: gli oggetti con Alessi

Sempre con Alessi ricordiamo il Boston Shaker di Alessandro Mendini, che progettò anche la sede dell’azienda da sempre vicina al mondo del design, insieme ad alcuni degli oggetti più iconici di sempre: la serie di cavatappi Alessandro M. con la testa di uomo, tra gli oggetti più venduti dell’azienda e curioso autoritratto del designer.

Enzo Mari: le posate

Da ricordare la longeva collaborazione tra Enzo Mari, designer scomparso nel 2020, con Danese Milano: tra i molti oggetti le posate per insalata Kurili, disegnate nel 1973, e il secchiello Madera dello stesso anno. Enzo Mari è stato un maestro del design italiano, ha sempre vissuto a Milano dove si è formato come artista. La sua opera spazia dal design alla pittura, dalla grafica all’allestimento, oltre ad essere stato anche docente e attivista politico.

Gaetano Pesce: i sottobicchieri

Anche Gaetano Pesce, scultore, designer e architetto italiano ha firmato un tools per la casa: il sottobicchiere in resina morbida per la collezione Fish Designer di Corso Design. La resina e il colore sono infatti i tratti distintivi del lavoro del noto progettista che ha sempre lavorato ibridando i territori dell’arte con quelli del design più puro.

Smeg: dai frigoriferi ai tostapane

Tra le icone di design c’è sicuramente Smeg con le sue linee retrò anni ’50: frigoriferi, tostapane e bollitori, lo stile dell’azienda emiliana è inconfondibile. Non a caso di qualche anno fa la sua collaborazione con il Museo Fratelli Cozzi, di Legnano, dedicato a un’altra icona di design italiano: L’Alfa Romeo, con cui condivide la passione per le linee e le cromature. Smeg si è sempre avvalsa della collaborazione con grandi designer italiani: da Guido Canali a Mario Bellini, lo studio Piano Design e Giancarlo Candeago, che hanno firmato le più famose serie dell’azienda.

Leggi il contenuto originale su CiboToday