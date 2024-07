Ecco la mappa per scovare tutti i posti del mondo che servono pasticciotti salentini

Dolce rappresentativo del Salento, ormai conosciuto e amatissimo anche al di fuori di Lecce e della sua provincia, il pasticciotto spopola in qualsiasi momento dell’anno. Che sia nella versione classica (qui la ricetta), oppure in qualche variazione locale (qui la nostra mappa dei migliori del Salento), o addirittura nella variante del fruttone, il “pasticciotto” meno conosciuto, non v’è dubbio che chi arriva in questa porzione di Puglia voglia farne un’abbondante scorta. Ma ormai, anche fuori dalla Puglia.

La più grande community italiana sui pasticciotti

Deve essere stata l’idea dei due creatori della pagina Instagram (quasi 20mila follower al luglio 2024) Pasticciotto Lovers. Alessandro Colonna e Luca Podo si definiscono orgogliosamente salentini, hanno non solo una pagina ma anche un sito, la più grande comunità di amanti del pasticciotto in Italia, e hanno pensato: perché non mappare tutti i pasticciotti del mondo? nonché tutte le attività che li preparano e li vendono? da qui è nata l’idea, abbastanza inedita, di un servizio digitale dedicato, da consultare per trovare il famoso dolce salentino anche fuori dal Salento. Un tentativo, gratuito e accessibile, che finisce per diventare una cartina geografica dell’intero globo che registra dove si trovano le pasticcerie di ispirazione salentina nel mondo.

La mappa mondiale dei pasticciotti

“Vogliamo trovare tutti i pasticciotti nel mondo” hanno affermato Podo e Colonna “perché siamo rimasti sorpresi quando abbiamo scoperto che essi sono presenti veramente in ogni dove. E ci è sembrato utile creare un servizio in cui individuare facilmente il nostro amato dolce. In fondo, quando noi salentini viaggiamo in Italia e all’estero una delle domande che ci facciamo spesso è ‘qui venderanno i pasticciotti?’. Da ora sarà possibile rispondere al quesito aprendo la mappa e magari sorprendendoci di trovare il pasticciotto a Rio De Janeiro o a Stoccolma”. E infatti per ora si arriva anche in Svezia, Brasile, Canada, Polonia e Spagna. E tanti altri se ne aggiungeranno con i commenti degli utenti che possono essere lasciati in un semplice form digitale e aperto. Per consultare la mappa invece, si può accedere qui.

