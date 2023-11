Mercatini di Natale in Italia: dove sono e cosa si mangia

Da fenomeno di nicchia a grande protagonista delle giornate autunnali e invernali, il mercatino di Natale ha preso piede anche in Italia, passando dall’arco alpino alle grandi città, dal nord al sud del paese. Se alcune storiche manifestazioni in piazza dedicate al Natale non tengono il passo con i tempi, per esempio quella di Piazza Navona a Roma, altre invece lavorano su proposta e atmosfera regalando un’esperienza natalizia ai turisti e ai locals.

Particolarmente diffusi nell’arco alpino, i mercatini di Natale oggi possono essere delle mortali trappole turistiche, come anche dei momenti di condivisione e scoperta. Tra le varie tappe, sarà possibile scovare prodotti enogastronomici di qualità, ma anche veri e propri ristoranti temporanei. Ecco i mercatini di Natale sparsi per l’Italia e le informazioni utili per capire quanto durano e cosa si mangia.

Mercatino di Natale di Bolzano

Uno dei più longevi nel nostro paese e anche tra i più grandi, il mercatino di Natale di Bolzano è più un mercato che una manifestazione di piccolo taglio. Quest’anno si svolgerà dal 24 novembre 2023, al 6 gennaio 2024. Ha luogo dal 1991, dunque insieme a quello di Bressanone è stato il primo dell’Alto Adige. Si svolge in piazza Walther, da cui ci si può muovere per scoprire i vari artigiani e acquistare prodotti gastronomici. Tra questi non mancano tutte le golosità made in Alto-Adige: gli stand sono oltre un centinaio e molti di loro offrono vin brulé, biscotti e dolci alla cannella, cioccolata calda e bretzel. Nel resto della città ci sono altri piccoli mercatini natalizi da tenere sott’occhio.

Mercatini di Natale di Bressanone

Nato nel 1991 come quello di Bolzano, il mercatino di Natale di Bressanone permette di scoprire anche le bellezze della Valle Isarco (qui una mappa delle cantine più interessanti in zona). Si svolge nella piazza centrale di Bressanone, dove si trova il Duomo e la Hofburg, il museo diocesano, oltre a una serie di edifici di carattere storico. Sotto il cielo spuntano invece le casette, quest’anno dal 24 novembre 2023 al 6 gennaio 2024. Di solito gli stand gastronomici chiudono intorno alle 20:30, 21:00, dunque bisogna fare attenzione a dosare bene i tempi. Oltre agli stand gastronomici dove gustare prodotti e piatti locali, si può partecipare ad alcuni workshop in giornate specifiche, che prevedono ad esempio la preparazione dei dolcissimi krapfen oppure delle frittelle di mele. Vera chicca del mercatino, la tazza di Natale disegnata dall’artista Harald Kastlunger, che si può usare in loco e poi riportare a casa.

Mercatini di Natale a Merano

Suggestivi, anche perché si svolgono in un percorso lungo il fiume nella graziosa cittadina di Merano, famosa per le terme così come per il Wine Festival che si svolge in autunno, quest’anno i mercatini di Natale avranno luogo dal 24 novembre al 6 gennaio. Oltre a palline di Natale e calzini di lana, si possono acquistare speck e formaggi locali, dolciumi di tutti i tipi, prodotti da forno, vino caldo speziato e castagne. Non mancano piccole birrerie portatili così come locande sudtirolesi a forma di casette dove poter assaggiare piatti espressi, zuppe e carni arrostite.

Mercatini di Natale a Brunico

Dislocati un po’ per tutta la cittadina della Val Pusteria (qui una mappa per conoscere i migliori ristoranti dove mangiare) i mercatini di Natale di Brunico sono una tappa fissa di molti turisti che amano la montagna e queste zone. Oltre agli stand gastronomici, dove comprare prodotti tirolesi, sono allestite anche delle piccole casette o spazi più grandi con tavoli e stufe per riscaldarsi, dove assaggiare zuppe, wurstel, verdure, canederli e dolci. Quest’anno il mercatino si svolgerà dal 24 novembre al 6 gennaio 2024.

Mercatino di Natale ad Aosta

Nel capoluogo valdostano, il Natale non si sottrae al rituale del mercatino. Si chiama Marché Vert Noël e quest’anno si svolgerà dal 25 novembre 2023 al 7 gennaio 2024. Sarà una buona occasione per scoprire la città, anche perché il mercatino si svolge in più sedi, tra cui piazza Roncas, Caveri e Giovanni XXIII. Oltre all’artigianato locale, negli stand via libera ai prodotti gastronomici valdostani, da comprare o da assaggiare sul posto.

Mercatini di Natale a Trento

Nel capoluogo del trentino, si svolgono dagli anni ’90 dei mercatini di Natale molto attesi, che negli anni sono cresciuti in maniera esponenziale. Oggi si possono visitare anche per assaggiare le prelibatezze trentine, meno conosciute di quelle altoatesine, come la treccia mochena, un dolce con pasta sfoglia, crema pasticciera e confettura di mirtilli, il tortel di patate, e il parampampoli, un nome che sembra uno scoglilingua ma indica una bevanda alcolica che viene preparato con caffè, grappa, vino, zucchero e miele. Le location sono due: piazza Fiera e Piazza Mostra.

Mercatini di Natale di Verona

Si svolgono in pieno centro storico, dopo numerose tribolazioni per l’amministrazione comunale su logistica e predisposizione dei banchi i mercatini di Natale di Verona. Partiranno il 17 novembre e si concluderanno il 26 dicembre 2023 (salvo alcune zone che rimarranno aperte, differenti da quelle del centro). Nello specifico i banchi saranno presenti nella centralissima Piazza dei Signori, compresa Loggia Vecchia, e i vicini Cortile del Tribunale e Mercato Vecchio. Le bancarelle in tutto saranno circa 48, non di più, e tutti gli stand gastronomici saranno posti nella parte centrale.

Mercatini di Natale di Arezzo

Si svolgeranno quest’anno dal 18 novembre 2023 al 1 gennaio 2024, i mercatini di Natale di Arezzo, tra i più conosciuti in Italia e pubblicizzati come “il più grande villaggio tirolese” del paese, ma in Toscana. Non a caso infatti, in Piazza Grande, centro nevralgico del mercatino con le sue illuminazioni delle facciate a tema, verranno allestite tre baite del gusto dove poter mangiare prodotti tirolesi, tra cui raclette, formaggi, polente, stinco e arrosti.

Radicondoli Christmas Market

Nel piccolo borgo senese, il Natale arriva già nel fine settimana tra il 18 e il 19 novembre. In questa occasione sarà possibile fermarsi per assaggiare i piatti preparati da grandi chef toscani, tra cui Filippo Saporito del Ristorante La Leggenda dei Frati, Maurizio Bardotti del Ristorante Osteria Passo dopo Passo, Gaetano Trovato del Ristorante Arnolfo, Alessandro Rossi del Ristorante il Gabbiano 3.0, Leonardo Fiorenzani del Ristorante la Sosta del Cavaliere e Tommaso Vatti della Pizzeria La Pergola di Radicondoli. Sarà possibile acquistare e degustare i loro piatti nelle 24 postazioni food&beverage che si sommeranno a quelle dei panettoni e della frutta secca francese.

Mercatini di Natale di Montepulciano

Divenuto negli ultimi anni uno dei più apprezzati e grandi del centro Italia, il mercatino di Natale di Montepulciano ha avuto il pregio di dare un flusso turistico al grazioso comune toscano anche fuori dal periodo estivo e quello legato al turismo del vino. Può contare su un elemento d’onore: la sede della bellissima piazza centrale di Montepulciano, Piazza Grande. Sul palazzo comunale poi, vengono di solito proiettate delle animazioni a tema natalizio, che creano un’atmosfera più suggestiva. Le aperture in questo caso non sono continuative, ma a giorni: 18 e 19 novembre, 25 e 26 novembre, 2 e 3 dicembre, dal 7 al 10 dicembre, 16 e 17 dicembre, poi dal 22 dicembre al 7 gennaio. Prodotti gastronomici toscani e non, si uniscono di solito a piatti e bevande calde preparate sul posto.