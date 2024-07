Nel borgo più alto del Gargano fanno un leggendario dolce con le ostie ripiene

Monte Sant’Angelo è un comune che potrebbe trovarsi in qualsiasi parte dell’Italia, per il suo nome. Eppure è in Puglia che atterriamo, precisamente in provincia di Foggia, per trovare un comune da poco più di 10.000 abitanti, il comune più alto del Gargano nonché uno dei più alti della Puglia, con i suoi 796 metri di altezza sul livello del mare, una rarità in terra di grandi pianure, ma non per chi si affaccia quasi sul promontorio garganico.

Conosciamo il comune di Monte Sant’Angelo

Il comune conserva diversi ricchezze, oltre al patrimonio paesaggistico. Per esempio la città vecchia, tutta bianca, che si erge arroccata su una timida collina. La cittadina ha anche riconosciuti due siti Unesco: il Santuario di San Michele Arcangelo, meta antichissima di pellegrinaggi, e la Foresta Umbra, un territorio “ombroso” (da qui il nome, non c’entra nulla con la regione Umbria) che si trova sul Parco del Gargano ed è costituito da un’antica faggeta, che d’autunno svela un bellissimo foliage.

Una leggenda per spiegare le ostie ripiene del monastero

Non poteva mancare una chicca gastronomica da queste parti, rappresentata dalle ostie chiene, le ostie “ripiene”, ovvero due strati di pasta di ostia messi a mo’ di panino e farciti con mandorle, zucchero, miele e un pizzico di cannella. Le ostie, di forma ovale o rotonda, hanno un colore bianco panna e si presentano come dolci dal sapore tradizionale. C’è una leggenda legata alla loro genesi: narra che un giorno nelle cucine del Monastero della Trinità di Santa Chiara, mentre alcune monache preparavano l'impasto per le sacre ostie, delle mandorle accidentalmente caddero in una ciotola di miele caldo, appena cotto. Una di loro, accortasi del fatto, non avendo all'istante alcunché per raccoglierle, pensò bene di servirsi di due pezzi di ostie; le mandorle, ricoperte di miele, si attaccarono alle ostie formando un unico composto. In questo modo sarebbe nato questo particolare dolce dall’aspetto sacrale che si trova in tutte le pasticcerie di Monte Sant’Angelo così come in molti indirizzi del Gargano.

La ricetta delle ostie chiene

La preparazione delle ostie ripiene è semplicissima e, dotati di opportuno ferro per cuocerle, si può compiere anche a casa. Si tratta di creare due dischi di impasto con acqua e farina e poi di farcirli con frutta secca, miele e un pizzico appena sensibile di cannella. Possono essere uno spuntino, una merenda o un dessert a fine pasto. Ecco la ricetta del sito del turismo di Monte Sant’Angelo:

Ingredienti:

farina

150 gr di zucchero

4 stecche di cannella in polvere

1 kg di mandorle abbrustolite

1 e 1/4 kg gr. di miele

3- 4 chiodi di garofano



Preparazione:

Le ostie vanno preparate mescolando acqua e farina fino ad ottenere una pastella. Con la massa ottenuta e usando l'apposito attrezzo arroventato sul fuoco, otterrete delle cialde di forma ovoidale lunghe circa 15 centimetri e larghe 7. A parte versate in un tegame, preferibilmente di rame, il miele, lo zucchero e le mandorle. Fate sciogliere a fuoco dolcissimo il tutto, rimescolando continuamente fino a che le mandorle saranno ricoperte da questo denso sciroppo e iniziano a scoppiettare. Aggiungete la cannella e, dopo una ultima rimescolata spegnete il fuoco. Su un piano di marmo avrete già adagiato meta delle ostie che avrete preparato e su di esse stenderete il composto ancora bollente. Con l'altra meta delle ostie coprite e per far si che si incollino e rimangano diritte metteteci sopra una tavoletta di legno con dei pesi. Lasciate raffreddare per bene e servite.

