La buzzonaglia: la conserva di tonno che stava scomparendo

Non si dovrebbe transitare dal Cilento senza aver provato la buzzonaglia di tonno, una conserva di pesce dal sapore forte e deciso. Tipica delle regioni del sud, si trova in Campania nella zona del Cilento, nota per essere un tratto costiero dedito alla pesca di tonni. Infatti la buzzonaglia si ricava dalla parte a ridosso della lisca centrale e si riconosce per il colore molto scuro delle sue carni visto che in quel punto c’è un intenso irroramento sanguigno. Un taglio meno pregiato che non tutti conoscono e che sta scomparendo, anche se in molti cercano di far rivivere queste antiche tradizioni, sia chef che produttori.

Storia e origini della buzzonaglia: la conserva di tonno dei marinai

“La buzzonaglia è un prodotto della nostra tradizione marinara, creato dai pescatori delle coste cilentane con le parti meno nobili del tonno”, ci spiega Vincenzo Carola, chef del ristorante il Vecchio Saracino ad Agropoli, in provincia di Salerno. Una preparazione che si condivide anche con altre regioni, come la Sicilia o la Sardegna, e che nasce negli ambienti più popolari e poveri. La parola sembra derivi dal tardo italiano "buzzo", che vuol dire ventre, da cui si è passati al termine buzzonaglia che indica la carne meno raffinata del tonno. Infatti, dei 33 tagli del pesce, questa carne aderente alla lisca era considerata poco nobile per finire in preparazioni come la ventresca, anche per la presenza del sangue responsabile del suo colore scuro, tendente al nero.

“Una tradizione che stava quasi scomparendo, e che grazie al lavoro di alcuni cuochi e aziende produttrici sta tornando in circolazione”, spiega lo chef. È anche merito del lavoro di persone come Vincenzo Carola che le antiche ricette marinare del Cilento sono tornate a farsi conoscere anche a un pubblico forestiero. Al Ristorante il Vecchio Saracino di Agropoli, infatti, si svolge un ottimo lavoro sul famoso quinto quarto di mare, lavorato in maniera contemporanea, senza trascurare preparazioni come il garum di pesce e ovviamente la buzzonaglia.

Come si prepara la buzzonaglia e il suo utilizzo

La buzzonaglia, come già detto, è una conserva di tonno. “Una volta sfilettato il pesce, si recupera questo taglio, si lavora al coltello e si mette a conservare in olio d’oliva extravergine”, spiega lo chef. Nel suo ristorante viene servita all’antipasto una versione speciale con pane e focaccia: “La buzzonaglia che faccio qui è simile a una ‘nduja calabrese ma di pesce” afferma azzardando il paragone “quindi le carni rimangono a macerare per giorni e giorni con una abbondante dose di peperoncino”. Una preparazione piccantissima molto comune nel territorio. Il risultato è un composto quasi cremoso, da spalmare sul pane o per insaporire primi piatti di pasta. Ma la buzzonaglia è una conserva che si trova anche altrove. Ricordiamo infatti l'azienda Aura, di proprietà dell'artigiano e pescatore Luca Cella, sempre in Cilento tra Palinuro e Camerota. Nel 2015 ha aperto il suo laboratorio artiginale: solo materia prima cilenta a e filiera controllata. Conserva filetti di tonno, lattume, uova di pesce e anche la buzzonaglia. Tra gli chef ricordiamo anche peppe Guida, campano e amante della buzzonaglia che utilizza in molti piatti.

Come già detto la buzzonaglia è tipica del sud, trovandosi infatti anche in Sicilia e Sardegna. Testa è un esempio, azienda da oltre 200 anni nella produzione di conserve ad Ognina in provincia di Siracusa, oppure Drago Conserve dal 1929 pescatori e trasformatori di tonno, pesce spada e sgombro. Senza dimenticare sempre in Sicilia il lavoro culinario dello chef Ciccio Sultano, tra i primi apprezzatori della conserva. In Sardegna invece tra tutti si distingue F.lli Feola e le Tonnare di Carloforte, tra le Tacche Bianche a nord dell’isola di San Pietro. Esempio di come una preparazione nata in ambienti umili ora è un prodotto ricercato e da salvaguardare.

