Tramezzino orgoglio italiano? No, lo abbiamo scopiazzato dagli inglesi

I cuori dei difensori dell’italianità a tutti i costi potrebbero perdere un battito ma questo è di fatto: ci spiace per i gastronazionalisti, ma il tramezzino non è veramente un concetto italiano. Della cosa in realtà poco ci importa, anche perché le origini delle ricette sono sempre piuttosto nebulose e i percorsi che fanno per arrivare fino a noi sono frastagliati e ancora meno chiari. Quella del tramezzino non fa eccezione. Eppure il suo consumo e la sua famigliarità è così radicata nella cultura della penisola, così diffusa su più livelli, così trasversale e così insita in modo quasi innocente nelle nostre abitudini, da doverlo considerare un patrimonio assolutamente italiano. A prescindere da dove sia arrivato e dal fatto che – ancora oggi – tramezzini con altri nomi e forme leggermente diverse si mangino in ogni parte del mondo.

I tea sandwich che piacevano nell’epoca vittoriana

Sappiamo prima di tutto che quello che noi chiamiamo tramezzino nel resto del mondo è “sandwich”, più nello specifico tea sandwich. Si tratta di piccoli finger food che contribuiscono al rito del tè inglese, con condimenti come salmone e burro, insalata di pollo, uova e semi di papavero, fette di cetriolo e formaggio spalmabile, che ancora oggi compongono l’offerta salata del ricco afternoon tea inglese. Li vediamo ad esempio a Roma da Babington’s a Piazza di Spagna, la più antica sala da tè italiana, dove i fingers sandwiches, minuscoli e deliziosi, arrivano su alzatine argentate che accompagnano tazze di tè fumanti oppure, nella stagione estiva, bicchieri ghiacciati di tè filtrati a freddo. Il tè era un momento sociale di grande rilevanza nella cultura inglese, soprattutto all’epoca della Regina Vittoria, che lo rese un momento davvero istituzionale.

Tra sandwich, tramezzino e toast

Il rito era accompagnato da una serie di portate (gli scones ad esempio) che spaziavano tra dolce e salato e che rappresentavano uno spezzafame tra pranzo e cena. L’invenzione di questi piccoli rituali è attribuita dalla storia alla duchessa di Bedford Anne Stanhope, che in effetti era in interlocuzioni amicali proprio con la sovrana. Questi sandwich erano preparati con pane bianco (oppure leggermente scuro), rigorosamente senza crosta, non tostato e non scaldato, (del resto il tostapane fu inventato nel 1905 e da lui venne fuori il toast, mentre qui siamo tra la fine del ‘700 e la prima metà abbondante dell’800), farcito, morbido e di forma o triangolare o rettangolare. Dal Regno Unito il consumo si diffuse in tutti i paesi del Commonwealth, e così anche in altri che non sostavano sotto il dominio della corona britannica.

Il tramezzino del Caffè Mulassano

Nell’ideale italiano il tramezzino si è stabilizzato come un “panino” di pane bianco di forma triangolare e farcito, rigorosamente senza crosta. A dare il via alla tradizione italiana sarebbe stato il Caffè Mulassano di Torino, tra i locali storici d’Italia, ma ogni tanto si parla anche di una disputa con Venezia per la paternità nostrana. Allora i sandwich, con questo nome e con quella conformazione, erano già conosciuti dall’Artusi nel 1891 nel suo volume La Scienza in cucina. Alla luce di quanto abbiamo detto, reclamare dunque la proprietà su una cosa che è stata comunque inventata da altri ci pare pratica oziosa. Ma tanto è: il Caffè Mulassano fu aperto nella seconda metà dell’800 a Via Nizza da Amilcare Mulassano.

Dal 1907 la sede fu poi spostata nella centralissima Piazza Castello, dal 1925 la gestione passò nelle mani di due italiani, i coniugi Angela e Onorino Nebiolo, che tornati dagli Stati Uniti come migranti acquistarono la licenza per 300mila lire. Tra le loro idee c’era la necessità di rinvigorire il locale con una proposta più vivace. E così cominciarono a proporre tramezzini con gli aperitivi e le merende. Non solo: la signora Mulassano avrebbe portato con sé anche il famigerato tostapane dagli Stati Uniti; dunque, con lo stesso pane si faceva una ricetta (il tramezzino) e l’altra (il toast).

Dal sandwich al tramezzino per eccesso di patriottismo

Per questa ragione Torino viene considerata la patria del tramezzino e ancora oggi, in numerose insegne e bar si mangiano tramezzini a tutto spiano, realizzati con farciture tipiche del Piemonte, come quella con il peperone e l’acciuga. Ma come siamo passati dal sandwich internazionale al nazionalissimo tramezzino, che per noi è una cosa ben specifica, non un generico panino? La teoria più diffusa era che a coniare il termine sia stato il vate Gabriele D’Annunzio, pensando ai piccoli tramezzi delle case, per indicare uno spuntino intermedio tra un pane e l’altro. Come scrive Alberto Capatti nella Storia del panino italiano, “Sono anni in cui tra l’Inghilterra e l’Italia fascista corrono rapporti difficili, e il pane italiano deve dimostrare il suo valore gastronomico” e con queste premesse ricorda una seconda parola, inventata nella Cucina futurista del 1932 da Marinetti e da Fillìa, che era “traidue” e avrebbe dovuto designare più o meno la stessa cosa. È evidente però, che la seconda variante non ebbe tanto successo quanto l’altra (e ricordiamo che Tramezzino era pure il cognome di un famoso stampatore veneziano vissuto nel ‘500).

Il tramezzino veneziano: ecco come si fa

Il tramezzino a Venezia non riesce a vantare usi e abitudini così antiche. Perlomeno non riesce a provarle. Sappiamo che quello che viene considerato il bacaro più antico di Venezia, la Cantina do’ Mori in zona Ponte di Rialto, serve dei tramezzini piccoli e quadrati che vengono chiamati francobolli, ma non sappiamo quando siano stati introdotti. Quello che diamo per certo è che a Venezia il tramezzino prende – in parte – una strada tutta sua, sviluppando una forma panciuta, una “gobba”, causata dall’abbondanza della farcitura verso il centro. I ripieni, oltre a quelli classici, sono anche tipicamente veneti: troviamo varianti con radicchio e gorgonzola, con il baccalà mantecato, con le sarde, l’aringa o il granchio. Inoltre c’è tutto un sotto-filone di tramezzini che si mangiano solo qui e che si sono diffusi tra bacari e osterie: il piccantino, con salumi, verdure, salsa piccante. Oppure il segalino, fatto col pane di segale. O il pierino, di forma rettangolare, che è una sorta di croque monsieur, dunque un tramezzino fritto. Inondati di maionese, si mangiano in qualsiasi momento della giornata.

Il successo del tramezzino in Italia, e come spiegarlo

Dopo questo excursus arriviamo dunque a capire il successo di un pasto veloce, versatile (con verdure, carne, formaggi, pesce, sott’olio) e a un prezzo contenuto, che se era uno spuntino diventa poi un pranzo, magari qualche volta una cena, e si mangia camminando con le mani senza troppo impegno. Non c’è dunque da stupirsi che ne esistano anche versioni industriali, sigillate in scatole di plastica e servite negli scaffali a lunga conservazione.

Perfetto per essere accompagnato con un bicchiere di vino, ma comunissimo durante le feste dei bambini, il tramezzino comunque non di rado viene realizzato in modo mediocre: deve essere ben farcito e in modo attento, deve essere fresco il pane (e quindi spesso tenuto sotto un panno umido e non la pellicola di plastica, benché più igienica, addirittura c’è chi è pronto a dire che il clima umido della laguna veneta contribuisca a rendere più morbido il pane), deve avere un corretto quantitativo di maionese, una ricchezza di gusti e un giusto prezzo. Se vi pare poco, per spiegarne il successo!

