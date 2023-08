Punti vendita per la somministrazione di cibo gestiti da robot non sono certo una novità. Le sperimentazioni esistono da un decennio e, a pensarci bene, anche le migliaia di vending machine sono in un certo senso dei robot automatici che provvedono alla nostra richiesta di prodotti.

Il progetto BonBot in Svezia però sembra essere un passo avanti, e non solo perché qualche mese fa ha raccolto oltre 2 milioni di dollari per lo sviluppo della startup, ma soprattutto per i suoi propositi, per la lucidità con cui è condotto e per una strategia alla base che punta alla qualità del prodotto. Insomma l'automatizzazione diventa un mezzo per un servizio migliore e non solo un fine per massimizzare i margini di profitto.

Gelaterie automatiche a Stoccolma. Risparmiare sul personale per investire sulla qualità

Si parla di gelato soft serve, ovvero un ice-cream espresso o alla spina. Una tipologia molto lontana dalla nostra tradizione italiana ma assai diffuso all'estero o nei fast food: si abbassa la leva e un gelato molto arioso, cremoso e ben mantecato esce sul cono o nella coppetta. "Solitamente chi propone gelato 'soft serve' punta ad ingredienti scadenti per aumentare il margine di guadagno, visti gli altri costi di manodopera", spiegano dall'azienda, "noi invece puntiamo con un braccio meccanico ad azzerarli totalmente investendo quelle cifre sulla qualità del prodotto, delle creme, dei topping". Più chiaro di così.

Il punto è che BonBot è sempre meno una scommessa e sempre più una realtà. A Stoccolma c'è un punto vendita dentro ad un centro commerciale, un negozio in pieno centro e poi un chiosco (quello del nostro video) piazzato simbolicamente davanti al Museo della Tecnologia. Un container che funge da bar del museo servendo a ciclo continuo gelati e anche caffè. Sì, perché la logica di funzionamento del robot consente anche la somministrazione di zuppe e altri alimenti liquidi e quindi facili da impiattare.

BonBot, la gelateria robot in Svezia BonBot a Stoccolma, in fondo la gelateria meccanizzata Il chiosco della gelateria BonBot a Stoccolma fuori dal Museo della Tecnologia Ordinare il gelato dalla app della gelateria automatica BonBot La gelateria BonBot fuori dal Museo della Tecnologia di Stoccolma La gelateria BonBot nel punto vendita in centro a Stoccolma La gelateria BonBot prepara gelati fuori dal Museo della Tecnologia di Stoccolma La gelateria robot BonBot a Stoccolma Il gelato appena uscito dalla gelateria robot BonBot Una schermata della app di BonBot

Come funziona l'app di BonBot per ritirare un gelato

Il funzionamento è piuttosto intuitivo. Si scarica l'app di BonBot, si ordina costruendo il proprio gelato base (fior di latte ad esempio), si scelgono le creme da abbinare (fragola, cioccolato, caramello salato, lampone...) e le granelle per il topping (meringa, crumble di cookie o mandorle). E si paga. Si attende poi che il robot prepari il gelato e con la stessa app si apre l'alloggiamento dove il gelato viene posizionato. Non c'è più quel senso di novità sperimentale, l'esperienza di acquisto viene vissuta sempre di più come qualcosa di ordinario ed è forse questa la vera notizia. E poi c'è il fattore prezzo: i gelati escono a cifre oscillanti tra le 37 e le 49 corone svedesi, significa tra i 3 euro e 20 ai 4 euro e 20: somme molto basse rispetto agli standard di un normale gelato da passeggio a Stoccolma che supera facilmente le 65 corone. Lo abbiamo provato? Certo. E la qualità del fior di latte non ci è sembrata affatto malvagia.

"Fino ad oggi le sperimentazioni di questo genere erano punitive", spiegano i fondatori, "e sembrava di stare dal dentista o in clinica. Noi vogliamo provare a rendere il tutto un po' più umano". BonBot ha da poco lanciato la sua terza generazione di apparecchi, più contenuta in dimensioni e più versatile, che permetterà probabilmente di partire con il franchising. È abbastanza prevedibile, anche in risposta alla difficoltà nel trovare addetti e personale, che questo genere di soluzioni si diffonderà significativamente nel corso del decennio.