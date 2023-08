Quali sono le 20 cucine più popolari su Instagram e Tik Tok?

I social media sono diventati nel tempo uno dei vettori principali per la comunicazione del cibo: dai ristoranti alle catene, dalle aziende ai prodotti, dai food influencer alle destinazioni gastronomiche. Comunicare il cibo sui canali più importanti - Instagram, Facebook, Youtube e ora, anche Tik Tok - è diventato un impulso comune sia ai singoli utenti che alle aziende di tutte le taglie, che cercano di monetizzare tramite la propria presenza sui social.

Ma tutto questo cibo, condiviso sui social, che cibo è? Ci siamo già impegnati a guardarlo ammettendo che le mode del cibo spesso possono rappresentare un problema, o inquadrando alcuni fenomeni che i social hanno contributo a plasmare e a far esplodere: pensiamo ad esempio a ricette come quella dei waffle (e dei croffle di conseguenza) oppure al croissant cubico, che è diventato un trend di proporzioni ragguardevoli.

I cibi più popolari sui social: il report

A monitorare e raccogliere i dati della presenza social del cibo ci ha pensato Chef’s Pencil, magazine internazionale in lingua inglese lanciato nel 2009 che produce periodicamente report che fotografano lo stato della ristorazione. Sempre da questa fonte arrivano studi sulla presenza delle donne chef nei ristoranti Michelin e 50Best, o la classifica dei ristoranti più o meno costosi in Europa inseriti nella Guida Michelin.

Le analisi 2022-2023

Questa volta sotto la lente d’ingrandimento torna ad esserci la copertura dei social sul cibo. Quest’anno è stato incluso anche Tik Tok oltre ad Instagram nell’analisi delle metriche, arrivando a risultati abbastanza diversi. Nato dopo – la prima versione di Instagram è del 2009, quella di Tik Tok del 2016 – quest’ultimo ha velocemente recuperato terreno arrivando a fagocitare i contenuti gastronomici. “L'applicazione per i video di breve durata ha conquistato lo spazio del cibo e innumerevoli video di ricette e alimenti sono diventati virali e hanno raggiunto un pubblico massiccio che va ben oltre il pubblico di TikTok” spiegano. Analizzando i dati per ciascuna tipologia di cucina, ecco quanto emerge.

La cucina italiana è la più popolare su Instagram

Sono quasi 3 milioni in un anno (2022-2023) gli hashtag che fanno riferimento alla cucina italiana, confermando il primato assoluto su Instagram, seguito poi dalla cucina indiana, da quella giapponese e da quella messicana. Significa che su un determinato argomento sono stati prodotti più di 2 milioni di contenuti, a suon di pizza, pasta e focaccia. Tra le prime 20 cucine di Instagram ci sono esempi da tutto il mondo, ma l’Italia è in testa a tutte superando anche le concorrenti europee, come la cucina greca, francese o spagnola, confermandosi come la cucina più apprezzata e influente su Instagram. Rispetto all’anno precedente, l’Italia è cresciuta di 2,9 milioni di hashtag (+16%) mantenendo quindi inalterato il suo primato con oltre 20 milioni di hashtag su tutto il canale dalla nascita dell’applicazione.

Pizza e pasta al top su Instagram

Stando a quanto riportato da Chef’s Pencil, la pizza è il terzo cibo più popolare su Instagram, con quasi 70 milioni di menzioni totali sulla piattaforma, di cui 9 milioni solo tra 2022 e 2023. Anche la pasta non è da meno: questo piatto è stato menzionato quasi 5 milioni di volte negli ultimi 12 mesi su Instagram, oltre 30 milioni di volte in tutto, diventando così il 5° piatto più popolare della piattaforma. Ma non c’è da dimenticare che cucine come quella greca, giamaicana, libanese e turca stanno guadagnando sempre maggiore popolarità sul canale.

La cucina italiana su Tik Tok superata da 4 paesi

Sull’altro social però la situazione è ben diversa: le cucine che seguono direttamente quella italiana sono qui infatti le protagoniste. Sappiamo che Tik Tok è un’app nata in Cina, dunque non stupisce sapere che la seconda cucina più popolare su questo social è proprio quella cinese. Superata però da quella coreana, un dato abbastanza comprensibile se si pensa quanto la Corea stia impattando sullo scenario del cinema, della musica, della moda e dell’arte, nonché della gastronomia mondiale. Per studiare la popolarità delle varie cucine in questo caso Chef’s Pencil non ha tenuto conto degli hashtag ma delle visualizzazioni comprensive dei contenuti video prodotti fino a marzo 2023. Da questo è emerso che la cucina italiana è rilevante sì, ma diversamente da Instagram si piazza “solo” al quinto posto con 7 miliardi di visualizzazioni di contenuti prodotti a tema. E quella coreana? Ne ha 15 miliardi, più del doppio.

Continua a leggere su CiboToday...