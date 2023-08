Scartare un ghiacciolo rinfrescante in un pomeriggio di estate è uno di quei gesti così consueti che sembra facciano parte delle nostre abitudini da sempre. E invece no, perché mentre l’abitudine di mischiare ghiaccio (o meglio neve), frutta e miele è antichissima — lo facevano nella Grecia classica e nell’Antica Roma — questa soluzione ben più prensile è cosa di un solo secolo fa. Acqua aromatizzata, ghiacciata intorno a uno stecco: tanto semplice che a pensarci fu addirittura un bambino.

L’invenzione fortunata del ghiacciolo

Nel 1905 Frank Epperson, undicenne di San Francisco, era solito passare le giornate giocando in cortile, sorseggiando ogni tanto un bel bicchiere di soda. Per caso o per fortuna, durante una notte particolarmente fredda, capitò che se lo dimenticasse all’aperto, ritrovandolo il giorno seguente del tutto congelato, con tanto di bastoncino usato per miscelare. Un po’ d’acqua calda e liberò del tutto il blocco, gustando così il primo ghiacciolo della storia.

Il successo immediato lo decretarono i suoi compagni di scuola, ai quali iniziò a smerciarlo dando prova di grande spirito imprenditoriale. Il nome della fortuita invenzione? Epsicle, unione delle iniziali del cognome e icicle, cioè le lame di ghiaccio che si formano sottozero. I neonati ghiaccioli restarono nella sua bolla per qualche anno, ma nel 1923 — cresciuto e constatato il potenziale — il giovane ne depositò il brevetto presso la città di Oakland. Questa volta col nome definitivo di Popsicle, che strizzava l’occhio ai lollypop (lecca-lecca) e indicava chiaramente come consumarlo.

Il ghiacciolo nell’epoca dei gelati confezionati

Appena un paio di anni dopo il marchio passò alla Joe Lowe Corporation, la quale, durante la Grande Depressione, aumentò il formato e inserì un secondo stecco, ideando il Double Pop, ghiacciolo sdoppiabile al prezzo di uno. Una mossa che sostenne le vendite fino agli Anni ’80, quando il prodotto — che secondo le mamme era oltremodo scomodo e a rischio “colatura” — lasciò il mercato. Per convincere l’azienda a tornare in pista con il doppio Popsicle ci si è dovuto mettere addirittura Justin Bieber, che con un tweet diventato virale del 2019 ha unito una fanbase numerosa e l’ha riavuto indietro.

In terra di sorbetti e di granite abbiamo dovuto attendere il secondo dopoguerra e lo sbarco degli Alleati, prima di scoprire l’effetto di un prodotto che non abbiamo tardato ad adottare. Specie in Emilia Romagna, con le aziende BIF e COF (acronomi dei fondatori) attive dagli anni ’60 a livello industriale, tanto che tra Modena e Bologna i ghiaccioli venivano chiamati proprio così. Oppure a Rimini, dove dal ’59 si produce la Bomba, un po’ ghiacciolo e un po’ sorbetto, che dalle spiagge della Riviera oggi si trova un po’ ovunque. Giallo al limone, verde alla menta, rosso all’amarena, azzurro all’anice e arancione all’arancia, con fazioni e tifoserie schierate per preferenza. Questo almeno fino agli ’80, quando il Calippo, distribuito da Eldorado, eliminò lo stecco in favore del tubo e introdusse fantasmagoriche combo di “fragolalimone”, frutta tropicale, lime, cola, finanche bubble gum e l’indimenticabile Fizz.

Dove trovare buoni ghiaccioli artigianali

Colori un po’ troppo accesi e aromi parecchio spinti, quelli dei ghiaccioli industriali con cui siamo cresciuti. Oltre che zuccheri in eccesso. Ma come per il gelato, ci sono bravi artigiani che cimentano anche in questa preparazione, restituendole una certa dignità gastronomica. Va citato Simone Bonini, maestro gelatiere fiorentino che al suo punto vendita Carapina proponeva già nel 2010 un “simil-Calippo”, riprendendone la forma ma rivoluzionandone la ricetta. Poi Paolo Brunelli, che nel suo locale di Senigallia li propone nella variante classica oppure a base di sola frutta frullata col nome di Fruttino.

I migliori ghiaccioli artigianali Alberto Marchetti, Torino Cremeria Cavour, Bologna Cremeria Scirocco, Bologna Gelatario, Roma Gelateria Costa 39, Bologna Gelateria Paganelli, Milano Out of the Box Gelato, Milano

Mentre lo Stic del torinese Alberto Marchetti è un vero e proprio sorbetto su stecco, alla fragola, limone, mango, passion fruit e yogurt, alla Gelateria Marghera di Milano si fanno pure alla mandorla. Sempre a Milano se ne trovano di ottimi anche alla Gelateria Paganelli e di “crudisti” — quindi da frutta mai cotta — da Out of The Box. Ma è a Bologna (non a caso) che si trovano le opzioni più numerose. Anche da Costa 39 preferiscono definirli sorbetti per l’alta percentuale di frutta; al bancone di Cavour ce ne sono in molti gusti diversi mentre Scirocco li prepara con ricetta sugar-free, anche in un’interessante combinazione di banana e lampone. A Roma, invece, il Gelatario ha una scelta vasta e divertente: dall’ananas al melone, dal mango alle fragole Favetta di Terracina, dal cocco al classicissimo limone.