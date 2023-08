Jamie Oliver riapre un nuovo ristorante dopo il fallimento (ma niente cucina italiana)

Jamie Oliver ci riprova e apre un nuovo ristorante. L’antesignano delle tante chef star che oggi brillano in tv ha atteso quattro anni dal crollo del suo gruppo di ristoranti per ritornare su suolo inglese. E oggi si dice pronto. È del 10 agosto 2023, infatti, l’annuncio — atteso già da qualche mese — che anticipa dove, come e quanto: il suo Catherine Street aprirà le porte a novembre nel quartiere attorno a Covent Garden. Nessun scimmiottamento della gastronomia italiana, questa volta, ma tanti omaggi alla cucina inglese da pub. Very British.

La carriera di Jamie Oliver

Il cuoco, autore e presentatore tv, d’altronde, è nato 48 anni fa proprio in una famiglia di publicans ovvero di gestori di pub dell'Essex. “Sarà l’opportunità di celebrare le mie origini”, ha spiegato a Evening Standard, “e i piatti saranno ispirati dal cibo che mi ha formato, quello che sono cresciuto preparando ogni giorno”. A rendere popolare Oliver, invece, è stata la sua prospettiva proprio sulla cucina italiana (proviamo a dimenticare la carbonara col chorizo…), raccontata sulla BBC in The Naked Chef dal 1999. Insieme alla sensibilità per i prodotti organic, la spesa fresca di mercato e un’attenzione agli aspetti nutrizionali che in quegli anni non era affatto scontata.

Sul piccolo schermo è arrivato per caso, notato da una produttrice nelle cucine del londinese Caffè River, dove si trovava dopo esperienze al Neel Street Restaurant di Antonio Carluccio nonché a Parigi. Il mood da ventenne spigliato che cucina senza troppi fronzoli ha fatto immediata presa sul pubblico, e nel 2002 Oliver ha aperto a Londra Fifteen, suo primo ristorante. È seguita una serie di nuovi show, ricettari, un mensile tutto suo e, nel 2008, l’avvio della catena Jamie’s Italian, che al suo apice contava 42 locali nel Regno Unito, più molti altri in tutto il mondo.

Il crollo dell’impero di Jamie Oliver

Dal 2009 lo chef ha poi investito in un gruppo di scuole di cucina con annesse gastronomie, tutte chiuse entro il 2015, oltre, nel 2011, in due ristoranti Barbacoa nella capitale inglese. Anche loro con fortune alterne. Il gruppo Jamie Oliver Restaurants ha poi partorito catene di pizzerie, deli e diner. Un impero multimilionario, andato incontro nel 2019, dopo anni di chiusure una via l’altra, a un fragoroso crack, che ha visto il commissariamento e la scomparsa di quasi tutte le insegne.

Colpa della Brexit? Dei costi delle materie importate dall’Italia? Oliver ha addotto varie motivazioni, ma di fatto i clienti lamentavano un appiattimento generalizzato della qualità, probabilmente complicata da mantenere su un orizzonte tanto ampio. Nel mentre, però, lo chef non è rimasto a guardare, e ha inanellato ancora aperture in India, e — sempre in Gran Bretagna — avviato a fine 2022 il servizio di delivery Pasta Dreams.

Catherine Street: il nuovo ristorante a Londra

“Sono COSÍ felice di annunciare il mio ritorno sulla scena della ristorazione inglese, alla quale sono affezionatissimo, con il mio nuovo @jamieolivercatherinest!!", ha annunciato con un post in grande stile su Instagram. Aggiungendo che “Il Catherine Street sarà un posto meravigliosamente accogliente, dove mangiare felici, con un grande servizio e con al centro del cibo delizioso. Dire che non sto nella pelle è riduttivo”.

Il locale prende il nome dalla via sulla quale affaccia, nel quartiere di Covent Garden e adiacente all’appena ristrutturato Theatre Royal Drury Lane. Lasciata definitivamente alle spalle la gastronomia nostrana, la proposta dell’ampio locale — con una sala da 130 coperti e una terrazza con altri 30 — rifletterà la “ricca e variegata cultura culinaria britannica”, puntando su proposte pop, accessibili a tutti. Un menu “accessibile”, come lo descrive Oliver, con opzioni “adatte a tutti” e tanti fuori menu quotidiani. La cucina è affidata ad alcuni collaboratori storici, con Chris Snail (al suo fianco da otto anni) come chef capo ed Emma Jackson a egestire il comparto pasticceria. Per altri dettagli, non resta che attendere novembre.

