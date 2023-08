Il kvass, fermentato a base di pane perfetto per l’estate (ma sconosciuto in Italia)

Per necessità, per caso o per fortuna. Come e quando sia stata “scoperta” la fermentazione non è dato saperlo con esattezza. Sta di fatto che questo processo chimico inizialmente misterioso ha consegnato alimenti fondamentali come il pane — sulle nostre tavole da oltre 6mila anni — il formaggio, lo yogurt, e tutta una serie di bevande delle quali non potremmo più fare a meno. In principio fu l’idromele, poi la birra, poi il vino e via via un lungo elenco di preparazioni, diverse in tutto il mondo. Oggi se ne è tornato a parlare anche per i loro effetti tonificanti e benefici (prendete kombucha e kefir, di gran moda), ma ci sono alcune specialità che ancora, nel nostro paese, sono quasi del tutto sconosciute. Tra tutte il kvass, una “birra di pane” amatissima in Russia e Ucraina (proprio così) dalla storia plurisecolare.

Origini e storia del kvass

Districarsi tra fonti accertate e leggende rispetto l’origine degli alimenti non è mai semplice. Pare verosimile pensare che in Egitto, culla degli esperimenti su pane e birra, si preparasse qualcosa di simile, magari manipolando gli scarti delle prime pagnotte. Se di bevande affini ci sono tracce negli scritti di Erodoto, Plinio e Ippocrate, è cosa certa che il fermentato abbia trovato maggiore diffusione in Russia e nei paesi tra l’Est Europa e il Baltico, per diventare la bevanda più consumata nell’impero degli Zar durante il regno di Pietro Il Grande (nella prima metà del Settecento). Ricco per sua natura di carboidrati e sali minerali, il kvass è stato il “pasto liquido” ideale per i braccianti delle campagne, preparato semplicemente in casa e trasportato in brocche. Nel XX secolo la sua produzione si è poi allargata su scala industriale, fino a essere identificata, per volontà del leader dell’Unione Nikita Chruš?ëv, come la risposta sovietica alla Coca Cola. Dopo un calo di popolarità negli Anni Novanta, oggi il consumo è tornato massiccio, complice il revival dei prodotti di questo tipo e l’impegno di specialisti di alimentazione naturale, produttori, nonché barman e chef: è ottimo infatti anche in miscelazione e come base di zuppe tradizionali.

La preparazione del kvass

L’abbiamo definitivo “birra di pane”, sì, ma ci sono dei distinguo. Mentre questa si ottiene a partire da cereali e luppolo, il kvass si prepara con il pane, idealmente quello di segale. Si taglia a fette, lo si lascia asciugare — a meno che non si usi direttamente il raffermo, per il quale è un perfetto anti-spreco — e lo si copre con acqua bollente. Dopo qualche ora di riposo si aggiungono lievito e zucchero (la ricetta tradizionale prevede anche linfa di betulla), si attende una notte e poi si procede al filtraggio e all’imbottigliamento, aggiungendo solitamente un po’ di uvetta, foglie di menta e scorze di limone. Dopo circa una settimana gli acini saranno saliti in superficie e si intravedrà un discreto fondo: questo è il momento per filtrare di nuovo e assaggiare. Se il colore marrone e la leggera frizzantezza ricorda le birre con malto tostato o la Coca Cola, il tasso alcolico del kvass lo colloca a metà, con un massimo di 1,2%. In viaggio nei paesi est europei non avrete difficoltà a trovarla sugli scaffali dei supermercati e nei chioschi che la servono fresca, mentre da noi, per ora, è disponibile soltanto nei negozi di alimentari internazionali. Non resta che provare a farla a casa (qui sotto trovate una video-ricetta), o seguire gli esperimenti di alcuni fermentatori nostrani. Come i veneti Del Coppe, che l’hanno proposto per una raccolta fondi benefica in occasione del conflitto tra Russia e Ucraina.

Le varianti del kvass

Come per tutte le preparazioni antiche e domestiche, parlare di ricette più “ortodosse” di altre ha poco senso. Alcuni, ad esempio, sostengono che l’attuale colore scuro sia stato preferito per rispondere agli “attacchi” della Cola occidentale. La ditta Ochakovo ne produce addirittura una variante bianca, per ricollegarsi alle tradizioni contadine che non prevedevano la tostatura del pane.

Basta ricordare poi che il nome della bevanda deriva dal verbo russo per “far fermentare”, e si capisce come sotto il cappello possa rientrare molto altro. Esistono kvass a base di barbabietole — ingrediente sovrano in quelle zone — con una dolcezza più spiccata; di mele gialle, che conferiscono note aspre e aromatiche e anche di frutti di bosco. Oppure ricette che partono direttamente dai cereali, come grano, segale e orzo: in questo caso la distanza dalla birra è ancora minore. I nostri panettieri potrebbero valutarne la produzione con il prodotto avanzato, ma per ora in Italia il kvass sembra lontano dal prendere piede.

Continua a leggere su CiboToday...