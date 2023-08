Lo chef italo-marocchino e il suo ristorante senza menu in Piemonte

“Nella gastronomia marocchina, il burro fermentato è fondamentale. Dopo averlo lavato con un infuso di acqua, origano e sale ed eliminato il latticello, lo ripongo in un’anfora sigillata, con salvia e origano, e lo metto sottoterra per sei mesi. L’aroma finale è pazzesco. Dà quel famoso tocco di personalità in più ai miei piatti”. A parlare è Mehdi El Omari. Un giovane, ambizioso e intraprendente chef e imprenditore che nel suo ristorante a pochi chilometri da Torino, Mehdi a Casapautasso, è devoto alle proprie origini, ma anche pronto a seguire l’istinto.

La storia di Chef Mehdi

Cresciuto nel bergamasco, ma nato in Marocco nel 1990, Mehdi El Omari è lo chef e patron di Mehdi a Casapautasso. Un’insegna che, a San Secondo di Pinerolo, non solo unisce la cultura gastronomica italiana a quella marocchina, ma si impegna nella diffusione di un modello ristorativo estroso. “Per aiutare la mia famiglia, ho iniziato a lavorare da giovanissimo. In una pizzeria non lontana da casa, affettavo i salumi e preparavo gli ingredienti. Non avrei mai immaginato di stabilirmi qui, in un paesino tra i frutteti e i campi di grano turco”, racconta.

“Eppure, dopo la ricerca di un locale a Torino, una breve esperienza in società e un anno sabbatico nel Canavese a contatto con i produttori, non appena ho messo piede nell’allora locanda Casa Pautasso, mi sono sentito a casa. Nel luogo adatto in cui investire e scommettere”. Nel 2019, chef Mehdi decide di aprire, da solo, la sua realtà. Ignaro del fatto che, di lì a poco, sarà costretto prima a chiudere, poi a reinventarsi. “All’arrivo del Covid, avevo iniziato da poco. Mi sono ritrovato con tante spese e senza aiuti statali. Ho dovuto licenziare quasi tutti i dipendenti e arrangiarmi. Mi ha salvato il delivery”, ricorda. “Adesso mi rendo conto che attraversare una fase così complicata all’inizio della mia carriera imprenditoriale è stato formativo. Sono diventato un uomo, uno chef e un imprenditore migliore”.

Mehdi a Casapautasso, il ristorante senza menù

“La mia cucina è improvvisazione ragionata”, la definisce lo chef. E, in effetti, è proprio così. A partire dal fatto che qui il menù non esiste. È il cuoco che, durante ogni servizio, segue il proprio istinto, l’ispirazione e la disponibilità della materia prima. Ma tranquilli, i commensali possono sempre esprimere preferenze ed eventuali esigenze alimentari, stabilire il numero di portate e poi affidarsi alla cucina. O meglio, allo chef.

I piatti di Mehdi a Casapautasso Spaghetti con Cozze, paprika affumicata, limone marocchino e bottarga di Mehdi a Casapautasso Un piatto dal menu a sorpresa di Mehdi a Casapautasso Tartare di Filetto alla Voronoff di Mehdi a Casapautasso Verza con sedano rapa, topinambur e tartufo bianco di Mehdi a Casapautasso Bavarese con ricotta di pecora, pistillo di zafferano, albicocche, albicocche sotto spirito e olive taggiasche caramellate al cacao di Mehdi a Casapautasso Un dessert di Mehdi a Casapautasso

“Sono un pazzo, lo so, ma non ho paura e sono pronto a rischiare” dice. “Le idee mi vengono all’improvviso. Guardo negli occhi i clienti, cerco di individuare i loro bisogni e mi faccio venire in mente una ricetta. Così, anche all’istante. Qualche sera fa, ad esempio, ho preparato un piatto mai fatto prima. Un fiore di zucca con patate alla paprika, curry marocchino e menta, servito con una tartare di fico appena colto e barbabietola. Una combinazione agrodolce che ha risvegliato il cervello dei miei clienti e li conquistati”.

One Shock Purple, la ricetta che “mette d’accordo”

Da Mehdi, il gusto diventa un modo per raccontare storie. Storie di famiglie che lasciano la loro terra, ma non le loro radici. Storie di persone che crescono in fretta, ma non rinunciano ai loro sogni. Coraggio, sostegno, ricerca e identità ritrovata.

“La mia è una proposta aperta e inclusiva, discorsiva. I piatti raccontano la mia identità. Sono cresciuto in Italia, ma circondato dai profumi delle spezie. Mia mamma mi ha insegnato a usarle con amore. Oggi non mi interessa che una parte prevalga sull’altra. Cerco un equilibrio tra i ricordi d’infanzia, gli anni più difficili della mia vita e il riscatto che mi sono preso con tutto questo”.

A dimostrarlo, uno dei signature dello chef, il primo piatto One Shock Purple: uno spaghetto pistilli di zafferano, curry, burro fermentato, polpa di cicala di mare, granchio e Parmigiano, decorato con una cialda di grano duro e salsa al nero di seppia e polvere di barbabietola. Una ricetta spinta ma equilibrata, col calibrato uso delle spezie a sorprendere con l’”effetto wow”: il preferito dello chef.

Prezzi e accoglienza da Mehdi a Casapautasso

Per una tappa gastronomica lontana dalla vostra comfort zone, con una spesa media di 15€ a piatto, Mehdi a Casapautasso va preso in considerazione. “Chi viene qui è accolto con la cultura del cibo. Per questo, continuo sempre a leggere e a studiare. Per far sì che l’ispirazione sia supportata da basi solide, che mi permettano di interagire con i clienti e soddisfare le loro curiosità. La mia cucina è per persone che hanno mente aperta, pronte a scoprire qualcosa di nuovo, ad assorbire valori e insegnamenti. In generale, appunto, cultura”.

I progetti di Chef Mehdi nel sociale

“Sto lavorando anche su progetti a sfondo sociale, per aiutare ragazzi che non hanno avuto una vita facile, ma hanno potenzialità e propositi. Se non riuscirò a concretizzare qui, magari lo farò in Marocco”, rivela il cuoco. “

A breve, a Fes, parteciperò a un’iniziativa sull’olio d’oliva, organizzato per fare formazione per i ragazzi di strada. Per me sarà anche un momento per guardare più lontano. Credo in questo Paese e voglio rimanere qui, ma so che di opportunità ce ne sono anche all’estero. Qui a volte manca il sostegno per realizzare un sogno. Il Marocco, poi, è un paese in fermento ed è il luogo da dove è partita la mia aspirazione. E sono certo che ce ne sono altre che aspettano di prendere forma ed essere, poi, raccontate”.