Storia dell’orzata, bevanda che sa di mandorla ma non è latte di mandorla

Bevanda rinfrescante, particolarmente adatta alla miscelazione, da aggiungere al latte, all’acqua o ai drink estivi, l’orzata è un prodotto storicamente simbolo dell’estate italiana. Vegana, analcolica e con una storia antica, l’orzata si riconosce per il tipico odore e gusto di mandorla amara e per il colore lattiginoso, anche se in realtà non ha nulla a che vedere col latte di mandorla. Due procedimenti diversi che rendono le bevande diametralmente opposte: infatti è convinzione comune che l’orzata derivi dalla mandorla invece ne ha solo l’aroma estratto attraverso una molecola presente nell’olio di mandorle. Nel mondo se ne trovano diverse varianti, dalla Francia alla Spagna, Messico o Malta.

L’orzata: le origini e il suo nome

Il nome deriva dal latino hordeata, ovvero “fatta con orzo", un’antica bevanda a scopi medici e anche rituali che in antichità veniva prodotta con orzo germogliato. Poi negli anni la ricetta si è evoluta, modificandosi sostanzialmente ma mantenendo il nome che è poi divenuto negli Anni ’70 definitivamente orzata. In questo periodo infatti si è sviluppato l’uso e il commercio di sciroppi zuccherini e industriali, per corroborare acqua, cocktail e altre bevande, che però dell’antico grano non recano alcuna traccia. Oggi infatti secondo la legge italiana è definita orzata lo sciroppo e la bevanda più in generale ottenuto dal benzoino, presente nell’olio di mandorla che gli conferisce il gusto, a cui si aggiunge acqua, zucchero, aroma di vaniglia e fiori di arancio. Nessuna assonanza quindi con il latte di mandorla, se non per il gusto, che viene prodotto con mandorle infuse e tenute in acqua.

L’orzata nel mondo: ogni paese ha una propria ricetta

Bevanda diffusa in tutto il mondo, l’orzata viene bevuta in molti paesi e con nomi simili. Come la ru??ata di Malta, una miscela di mandorle, vaniglia e chiodi di garofano, simile al latte di mandorla, oppure in Francia l’orgeat del tutto simile all'orzata italiana anche qui prodotta dalla condensazione della benzaldeide delle mandorle amare. Particolare la versione messicana e in generale del centro America: l’horchata de arroz prodotta dal riso e a cui si aggiunge cannella. Le differenze tra paese e paese riguardano il tipo di riso, per esempio in Honduras è fatta solitamente con riso macinato mentre nel sud a volte con semi di morro. Tra le versioni più popolari di questa bevanda bisogna fare un salto in Spagna, a Valencia, con la horchata de chufa. Bevanda ottenuta con la chufa, una pianta coltivata principalmente nella zona di Valencia, si trova anche in Africa o Sicilia, chiamata zigolo, cipero dolce, babbagigi o mandorla di terra. Si tratta di un tubero con un sapore simile alla mandorla da cui si ottiene questa bevanda che spopola nella cittadina spagnola, tanto da avere luoghi dedicati interamente, le horchaterie.

