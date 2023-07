“Trasformare una sassaia, una valle che produce niente, in una terra che produce olio, conserve di pomodoro, marmellate e ha anche un grandissimo orto” così Monica Cirinnà, ex senatrice e politica di lunga data, particolarmente nota per la legge a lei intitolata sulle unioni civili, la 76/2016, racconta la nuova avventura da ristoratrice su Instagram.

Ha infatti aperto a luglio 2023 il ristorante Terra a Capalbio, il nuovo indirizzo “rurale” che si trova all’interno della fattoria di proprietà della stessa Cirinnà, CapalBio, in zona Maremma in Toscana. L’azienda biologica, nata nel 2001, per volontà di Cirinnà e di suo marito Esterino Montino, anche lui politico, si estende su quasi 150 ettari di terreno, tra seminativi, vigne, uliveti, frutteti e bosco. Da qui vengono prodotte in regime biologico anche diverse linee di vino, sia bianco che rosso.

Dalla Fattoria al ristorante rurale in Maremma

Terra, così il nome del nuovo ristorante, prende forma proprio da questa produzione. “È il nostro ristorante rurale” spiega Cirinnà nel video, dichiarata vegetariana e animalista da tempo “oltre al nostro vino e al nostro olio, ci saranno tutti i prodotti del nostro orto e ci sarà l’amore e la passione di un gruppo di giovani che decidono di mettersi alla prova, dando alla natura, il primato che merita”. Bucolico e anche un po’ chic l’ambiente, che si sviluppa in esterno sotto una distesa di tende e lucine. Per ora aperto solo nel finesettimana, in particolar modo a cena il venerdì, il sabato e la domenica, punterà fortemente sulle materie prime a corto raggio fornite direttamente dall’azienda e da altre aziende maremmane.

Non un vero e proprio ristorante, Terra a Capalbio

Come dichiarato al Corriere da Cirinnà: “Non è un vero e proprio ristorante, ma un luogo di degustazione dei nostri prodotti o di quelli dei vicini, sempre a km zero. Un buffet freddo, per accompagnare un bicchiere di vino, senza menù, si assaggia quel che c’è. Con 13 ettari di vigneto, produciamo 100 mila bottiglie all’anno di Sangiovese e Ansonica”. Lei intanto si dipinge intenta a fare l’orto, mentre il marito, armato di planetaria ordinata online, fa il pane in casa. La carriera politica sembra ormai lontana, visto che nell’ultima tornata elettiva Cirinnà al Senato viene sorpassata dalla candidata di centrodestra Ester Mieli. E così si aggiunge alle fila di politici ristoratori, come Giuseppe Brescia del Movimento 5Stelle, che nel 2022 aveva aperto un ristorante a Prati a Roma una volta archiviata la politica.

