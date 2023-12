La compagnia aerea Vueling ha deciso di servire a bordo anche cibo per animali

Vueling dice di essere la prima compagnia aerea europea a servire anche cibo per animali a bordo dei suoi velivoli. La flotta spagnola, nota per essere tra le compagnie migliori quando si tratta di servizi per gli animali e i loro proprietari, ha appena siglato questa nuova collaborazione con una nota azienda di petfood. Si tratta di Edgard & Cooper, l’azienda belga nata nel 2014 dall’idea di due amici conosciutisi all’Università, che in breve tempo è diventata leader mondiale nel cibo di qualità per cani e gatti. Un’attenzione che non è più un vezzo o una nicchia e che si sta aprendo a un mercato sempre più ampio e trasversale.

Vueling la compagnia che serve cibo per animali: ecco come

Vueling, parte del gruppo IAG, ha lanciato il suo nuovo menu per la stagione invernale 2023-2024 in partnership con Newrest Travel Retail, che vedrà tra le novità l’introduzione a bordo di una proposta di petfood del brand Edgard & Cooper. Biscotti, crocchette vegetali, bastoncini stick, chips di verdure, ora i proprietari di animali non devono più preoccuparsi di portare anche il cibo. Un’apertura notevole verso l’accoglienza degli animali domestici a bordo, consentendo ai padroni di viaggiare in cabina con il proprio cane o gatto che non superi il peso di 8kg (compreso il peso del trasportino omologato), un animale per passeggero per un massimo di cinque per volo. Non a caso la partnership è stata stretta con l’azienda belga di cibo etico per animali, un altro messaggio da parte della compagnia aerea che vuole dimostrare impegno verso temi come ambiente e sostenibilità. Infatti nel seguire il trend etico e per ampliare l’esperienza di bordo dei viaggiatori, il nuovo menu di Vueling include altre opzioni, come il nuovo hamburger a base vegetale di Heüra, che si aggiunge alle numerose opzioni vegane e vegetariane già disponibili, oltre a proposte gluten-free per celiaci.

Padroni e animali domestici: quando il mercato del petcare si apre al cibo

Non appare più sconcertante come anche il mondo del petcare si sia allargato a dismisura attraendo a se una fetta sempre più importante di clienti. Settore che non conosce crisi e dove ormai stanno anche esplodendo i servizi pensati appositamente per animali domestici e i loro padroni. Basti pensare ai ristoranti dove gli amici a quattro zampe possono non solo entrare, cosa sempre più sdoganata, ma anche avere un menu tutto per loro. Come il ristorante Fiuto a Roma, il primo con una cucina solo per cani accanto ai piatti per i loro padroni. Il ristorante si trova in Via Flaminia 502, a Roma Nord e si racconta come il primo ristorante in Italia (e in Europa) con cucina apposita per gli amici a quattro zampe. Una cucina a parte, separata da quella per i padroni, che permette di preparare piatti solo per animali da mangiare insieme a tavola: dall’antipasto fino al dolce.

Leggi il contenuto originale su CiboToday