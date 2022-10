A cooler climate, un mondo perduto e i ricordi di James Ivory

Straordinarie immagini di un mondo arcaico cancellato per sempre da guerre, appetiti espansionistici e terroristi e ricordi di gioventù di un cineasta di 94 anni che si guarda indietro anche grazie a un’esperienza indimenticabile. “A cooler climate” di James Ivory, presentato alla Festa del Cinema di Roma, ci porta a scoprire la suggestione dell’Afghanistan com’era nel 1960 e molti ricordi personali del regista di “Casa Howard” e “Camera con vista”.

A Cooler Climate, la trama

Il ritrovamento di uno scatolone contenente le ‘pizze’ di scene girate in Afghanistan nel 1960 per un film mai montato porta il regista James Ivory a ripercorrere e raccontare quell’esperienza che influenzerà in molti modi la sua successiva carriera artistica, e apre uno scrigno di ricordi che da quel viaggio si allarga a molte altre esperienze di vita e di arte: dall’infanzia durante la quale il futuro regista si sente già speciale e diverso, alla scoperta della passione per il cinema curiosando sui set della Mgm, fino all’inizio della sua vita professionale come videomaker, con esperienze a Venezia, in India e appunto, in Afghanistan, dove, per scoprire questo paese così affascinante e allora del tutto sconosciuto o quasi agli occidentali, si farà guidare dalle memorie di un uomo che quella terra molto amò e per cui molto fece: l’Imperatore Babur, vissuto nel XV secolo.

È seguendo i diari di Babur, fondatore dell’Impero Moghul, che Ivory seleziona alcune tappe del suo viaggio che decide di mostrarci e, man mano che ci inoltriamo in quel mondo antico, il regista entra più in intimità con i luoghi, con la sua guida immaginaria e con il pubblico stesso, svelando molti episodi della sua vita, legati o scaturiti dalla suggestione di quel viaggio in Asia Centrale. A Cooler Climate, un viaggio tra documentario e memoir A Cooler Climate è un’opera affascinante tanto quanto lo sono le straordinarie immagini in super8 girate da un giovane James Ivory nel lontano 1960 in Afghanistan, che documentano un mondo perduto che proprio in quel momento si dibatte tra la spinta alla modernizzazione imposta dalla classe dirigente e l’arroccarsi di molta parte della popolazione, soprattutto fuori Kabul, sulle tradizioni, i ritmi, le usanze antiche. Un mondo che ai nostri occhi appare quasi primitivo e che all’epoca, per un occidentale piombato lì per osservare e documentare il paese come Ivory, appariva un luogo cristallizzato al XV secolo. L’epoca in cui arrivò a Kabul l’imperatore Moghul che si innamorò di quella terra, si adoperò per valorizzarla e pretese di esservi sepolto. Ivory usa gli occhi incantati di Babur e le sue parole piene di amore, per guidare lo spettatore nel cuore di quei luoghi, mentre scorrono le immagini di vita quotidiana, di mercati, strade, giardini, di donne ancora velate e di donne a volto scoperto, di ragazzini che giocano con la testa di una capra e quelle di una città che cerca la strada verso la modernità. Mentre scorrono queste scene di una terra che di lì a poco non conoscerà più quella tranquilla normalità, scorrono i ricordi e il regista apre il suo album di famiglia per ripercorrere alcuni momenti privati della sua lunga vita.

Il film risulta un bel mix di testimonianza storica e confessione autobiografica e le immagini ritrovate dell’incompiuto progetto sull’Afghanistan, sebbene sobrie e dirette come la forma documentaristica richiedeva, suggeriscono già lo sguardo raffinato e il gusto per il dettaglio rivelatore che contraddistinguono tanta parte del lavoro di Ivory.

Voto:7