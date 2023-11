Morta l'attrice Anna Kanakis: aveva 61 anni

È morta l'attrice e scrittrice Anna Kanakis, eletta Miss Italia nel 1977 a soli 15 anni. Aveva 61 anni. La notizia della sua morte, avvenuta a Roma il 20 novembre 2023, è stata confermata da fonti vicine alla famiglia.

Anna Kanakis, che nel 1977 fu la più giovane Miss Italia mai eletta prima, ha recitato in oltre 30 film in Italia e all'estero e ha avuto anche una breve esperienza in politica come dirigente nazionale 'Cultura e Spettacolo' dell'Udr. Cominciò la sua carriera come modella poi su consiglio di Giuseppe Tornatore iniziò a lavorare come attrice. Al cinema Kanakis era stata richiestissima nelle commedie anni '80. Partecipò a film come 'Attila flagello di Dio' (1982), 'Occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio' (1983), 'Acapulco, prima spiaggia... a sinistra' (1983). Poi la tv ma negli ultimi anni la sua occupazione principale era diventata la scrittura.

Anna Kanakis si era spostata due volte: nel 1981 con il musicista Claudio Simonetti, da cui divorziò pochi anni dopo; nel 2004 con Marco Merati Foscarini, discendente di Marco Foscarini, uno degli ultimi dogi di Venezia.

Il cordoglio

Molti i messaggi di cordoglio, anche sui social. "La ricorderò sempre con un sorriso", ha dichiarato all'Adnkronos Patrizia Mirigliani definendola una donna "poliedrica, piena di interessi, molto colta, di una bellezza fiera". "La sentivo spesso - ha raccontato la patron del concorso di bellezza - l'ultima volta nel 2019 per invitarla alla finale televisiva degli 80 anni di Miss Italia, su Rai1. Si era mostrata fin da subito felice di potere condividere con tutti noi quel traguardo storico, di cui anche lei aveva fatto parte molto orgogliosamente. Quando all'improvviso ha declinato, ho intuito che la vera motivazione di quel diniego fosse legata a problemi di salute...".

"Mi spiace tantissimo - scrive invece su Facebook Damiano Gallo, imprenditore, editore italiano, autore e produttore televisivo -. Ti avevo sentita al telefono pochi mesi fa ..avevamo chiacchierato tanto e mi avevi promesso che saresti venuta a Siracusa. Mi avevi raccontato dei tuoi progetti lavorativi e dei successi del tuo ultimo libro. Avevamo parlato di diritti civili e delle tue numerose battaglie in favore della comunicata Lgbtq. Avrei dovuto incontrare anche Marco tuo marito ma non ci siamo riusciti. Sono davvero esterrefatto . La vita è un soffio di vento".

I funerali si terranno il 23 novembre a Roma alle 15 nella chiesa di San Salvatore in Lauro.

Continua a leggere su Today.it...