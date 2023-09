Assassinio a Venezia: un tormentato Poirot in un giallo da brividi

Tormenti umani e ultraterreni si mescolano la notte di Halloween in un meraviglioso e decadente palazzo d’epoca veneziano, e ci scappa il morto, anzi più d’uno. A dover risolvere il mistero di una notte che sembra sconvolgere tutte le sue certezze sarà Hercule Poirot, investigatore di fama mondiale. E’ questa la trama alla base di Assassinio a Venezia, il film che arriva in sala il 14 settembre in cui Kenneth Branagh rilegge e sconvolge il classico di Agatha Christie “Poirot e la Strage degli Innocenti”. Nel cast, oltre allo stesso regista che interpreta anche il protagonista Hercule Poirot, troviamo: Kelly Reilly nel ruolo della padrona di casa, o meglio di palazzo, Rowena Drake, Kyle Allen che è il suo ex genero Maxime, Camille Cottin che veste i panni della governante, Jamie Dornan che è il dottor Ferrier, Tina Fey che interpreta la scrittrice Ariadne Oliver, Michelle Yeoh che interpreta una sensitiva e Riccardo Scamarcio nei panni di un ex poliziotto.

Assassinio a Venezia, la trama

E’ la notte di Ognissanti in un palazzo nobiliare tra le calli di Venezia. E’ il dopoguerra, e dagli Stati Uniti sono arrivati, oltre ai militari liberatori anche la loro musica, la loro cioccolata e le loro usanze, tra cui quella di festeggiare Halloween. In un palazzetto nobiliare di proprietà di una ricca americana, terminata la festa dei bambini mascherati, è la volta degli adulti. Arriva una medium che celebrerà una seduta spiritica. La signora Rowena Drake infatti, vorrebbe mettersi in contatto con la giovane figlia morta in circostanze misteriosissime. Il fatto è che su quel palazzo grava la fama di essere infestato da spiriti tormentati, fantasmi di bambini che lì hanno trovato una morte precoce e atroce molto tempo prima. Tra gli invitati alla seduta esoterica c’è il noto detective Hercule Poirot, che arriva armato di pragmatismo e scetticismo. Quando, al termine di una seduta dai molti misteri e qualche trucco, lui stesso viene aggredito e la medium ritrovata morta, Poirot serra i portoni del palazzo e chiude tutti gli ospiti dentro, iniziando la sua accurata indagine alla ricerca dell’assassino. Sarà una notte lunga e densa di sospetti e avvenimenti oscuri, talmente spaventosi che anche l’investigatore più smaliziato del mondo dovrà mettere in discussione molte sue certezze.

Una storia di inquietudini che va molto oltre la rilettura di Agatha Christie

Kenneth Branagh usa il perfetto meccanismo del classico giallo di Agatha Christie come un trampolino su cui prendere lo slancio per poi tuffarsi più in profondità possibile per esplorare inquietudini e tormenti, ombre e fantasmi, non solo quelli che infestano il bellissimo palazzetto veneziano, ma soprattutto quelli con cui combattono i singoli personaggi, a iniziare dallo stesso Poirot. Sagacia, razionalità, lucidità, oggettività di giudizio, prove tangibili, sono queste le armi con cui il nostro investigatore si è fatto un nome, risolvendo una serie di innumerevoli gialli intricati. Eppure davanti al caso spettrale che deve risolvere in questo film, è costretto ad andare oltre, ad esplorare il buio che forse c’è oltre il mondo che accettiamo e sappiamo interpretare e che c’è sicuramente dentro ognuno di noi. Il film Assassinio a Venezia garantisce una storia che tiene incollato lo spettatore allo schermo con la trama tipica dei gialli della Christie che dal fattaccio si dipana a esplorare le esistenze dei personaggi diversissimi che si trovano riuniti in quel posto e in quel momento, analizzandone storie e psicologie, istinti e fragilità, per arrivare poi al finale dove il mistero si sbroglia in un modo complesso e inaspettato, come è spesso la realtà. Ma in più, nel film di Branagh ci sono tanti brividi, jump scares, una meravigliosa e decadente estetica horror che racconta di un palazzo che ha visto tanti orrori e le cui mura hanno assorbito tanti dolori, incatenando anime alla propria sofferenza. Una sofferenza nascosta e di cui non si potranno più liberare come quella di tanti dei personaggi che sono segnati dalla più grande tragedia umana: la guerra. Una guerra che è appena finita, ma ha lasciato segni indelebili nell’animo di chi c’è passato, animi che continuano a rivivere le sofferenze che hanno patito e che hanno visto patire ai loro simili, e di cui sembrano non riuscirsi a liberare, esattamente con gli spiriti tormentati del palazzo in cui si svolge l’azione. Ed è proprio su questo terreno che avviene la comunicazione, reale o immaginata, tra anime ferite, quelle vive e quelle dell’al di là. Molto più di una rilettura di un giallo di Agatha Christie.

Voto: 7,5