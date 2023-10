Il live action di Bambi e quell’ossessione per un’infanzia da proteggere sempre

Bambi

Il live action di Bambi non è ancora stato ultimato e già fa discutere, come del resto è successo ai suoi predecessori, almeno stando a quanto è sulla bocca di tutti, e sì buona parte dei motori di ricerca. La notizia del giorno è il fatto che una delle scene più famose della storia dell'animazione, la morte della madre di bambi, dovrebbe essere esclusa questo per creare un prodotto che sia maggiormente in linea con l'infanzia di oggi. Ma davvero è così oppure è un'esagerazione a mezzo stampa? La risposta è un po’ più complicata e anche molto più interessante di quanto si possa pensare di primo acchito.

Un film d’animazione che ha fatto la storia

Bambi potrebbe non avere la scena della morte della madre del protagonista. È scritto “potrebbe” perché nella realtà non c'è nulla di certo, dal momento che questa notizia è nata in virtù delle dichiarazioni della ex sceneggiatrice Lindsey Anderson Beer. Fino a poco tempo fa era stata incaricata di redigere il nuovo script per il live action del 5° classico Disney, una delle pellicole di animazione più leggendarie e importanti di sempre, scelta nientemeno per la conservazione nella biblioteca del Congresso degli Stati Uniti. Quando uscì, nel 1942, Bambi di David Hand lasciò di stucco pubblico e critica, non solo per la straordinaria resa estetica, per una rappresentazione nel mondo animale inedita, ma anche per la capacità di affrontare temi difficili, drammatici, con un'audacia unica. La famosa scena della morte della madre di Bambi per mano di un cacciatore è da decenni indicata come un capolavoro concettuale, non solo per aver reso l'uccisore un'entità invisibile e per questo quasi simile ad un mostro dell’orrore. Nossignore, lì i bambini di tutto il mondo assistettero apertamente alla morte di un genitore, creando una sorta di trauma che si è depositato per decenni nella memoria collettiva, di generazione in generazione. La Beer ha detto che secondo lei proprio quella scena ha fatto sì che il film venisse quasi nascosto nel corso del tempo, ed ha ideato linee guida che si augura vengono seguite, per rendere il Live Action più appetibili per il pubblico moderno. “Kid Friendly” è stata l’espressione utilizzata, ma è proprio sulla concezione che si ha dall’altra parte dell’Oceano di quell’età e di come gestirne i prodotti culturali e di intrattenimento che si gioca la maggior differenza.

Il problema di una formula trasversale impossibile

I Live Action sono stati una delle strategie su cui si puntava di più in casa Disney in questi ultimi anni, ma la realtà è che non sei rivelata una formula così vincente come si pensava. Da ultima è stata la Sirenetta, arrivata sull'onda di polemiche enormi per le grandi variazioni rispetto all'originale del 1989, a non andare esattamente come previsto. Buoni gli incassi in diversi paesi occidentali, ma un fiasco commerciale in ultima analisi, per la mancanza di interesse, per non dire ostilità, del pubblico internazionale. Non si sono quasi mai dimostrati operazioni particolarmente innovative o necessarie, quanto una mossa molto furba e allo stesso tempo pigra per cercare di monetizzare l'effetto nostalgia. Il problema è che non si può sedurre il vecchio pubblico di una volta e allo stesso tempo accontentare il nuovo. I cambiamenti eccessivi non tengono conte di metriche troppo differenti e alla lunga questa mancanza di creatività ha reso le produzioni Disney tanto divisive quanto poco remunerative. Il pubblico base che la Disney cerca di portare oggi in sala o davanti a uno schermo televisivo è ovviamente quello familiare. Certo, è vero che i bambini di oggi sono diversi da quelli di ieri, ma questo non vuol dire che lo siano su tutto o che non possono essere trattati con rispetto, con responsabilità. Di certo esibire un paternalismo e una protettività dittatoriale, ossessionata dal concetto di trauma ha poco senso. Il punto è che poi si usa la parola trauma a sproposito, quando parlando di Bambi e di quella scena, forse sarebbe più giusto parlare di momento di crescita, di presa di coscienza. Tutti li abbiamo conosciuti in film, serie animate o fumetti. Quella scena in Bambi fece capire che dolore, malvagità, delusione o tristezza, sono elementi che fanno parte della vita di ognuno di noi, del mondo stesso e bisogna accettarlo.

Una concezione di infanzia molto diversa dal passato

Da diversi anni, da quando i prodotti dell'infanzia soprattutto marchiati Disney e Pixar sono diventati mattoni pedagogici (spesso privi di cattivi) si parla di questo corso creativo come connesso alla visione dell'infanzia che negli Stati Uniti si è imposta negli ultimi decenni. La separazione tra mondo dell’infanzia e il mondo degli adulti da loro è tanto netta quanto radicale; ciò riguarda ogni aspetto della vita e di conseguenza anche dei prodotti culturali. I passaggi d'età negli Stati Uniti sono molto più rigorosi, segnano l’accesso o meno ad alcolici, diritti, soldi, cibo, fino ad arrivare naturalmente a film o serie tv. Altrove (e noi italiani non siamo diversi) questa separazione tra i due mondi è molto meno marcata tanto nella vita quotidiana o perlomeno più sfumata. Lo stesso sistema americano connesso ai limiti di età per il mercato cinematografico è incredibilmente più severo del nostro, qualcosa che è andato via via aumentando di complessità. La naturale conseguenza è stata attribuire all’industria dell’intrattenimento una responsabilità educativa sempre più stringente, che in breve tempo si è trasformata spesso in uno scudo usato a sproposito. I giovani genitori d'oggi sono quelli che un tempo erano cresciuti con le mosse di Ken Shiro, il Demone di Fantasia, il sadismo di Frollo, nonché con morti eccellenti. A quella di Bambi, potremmo aggiungere la morte della mamma di Piedino, quella di Mufasa o di Sikta. Siamo cresciuti male? No. E dire che con film come Up, come Oceania o Big Hero 6, non vi era questo timore. Questa censura poi cozza con il crescente e ormai incontrollato accesso che proprio l'infanzia ha ai dispositivi mobili, a quel gigantesco oceano che sono Internet e il mondo videoludico, dove si trova di molto peggio o molto più forte della morte vista in Bambi. Ma del resto, che la società americana abbia qualche problema di coerenza non lo scopriamo certamente oggi.