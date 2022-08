Bullet Train, Brad Pitt in un action movie veloce come un treno

Azione tanta, e commedia, quel che basta. Sono questi gli ingredienti ben dosati che hanno permesso al regista, David Leitch di cucinare Bullet Train. Presentato in anteprima a Locarno, atteso nelle sale italiane il 25 agosto, il film è uno scatenato action movie che unisce il pulp e la cultura manga, e vede protagonista un Brad Pitt in gran forma nei panni di Ladybug, assassino sfortunato e in crisi. Insieme a lui nel cast ci sono Joey King (The Prince), Aaron Taylor-Johnson (Tangerine), Brian Tyree Henry (Lemon), Andrew Koji (The Father), Hiroyuki Sanada (L’anziano), Michael Shannon, Benito A Martínez Ocasio e in cameo, Sandra Bullock.

Bullet Train, la trama

Bullet Train è un titolo perfetto per richiamare e divertire il pubblico che accorerà in sala a fine agosto. Il protagonista è interpretato da Brad Pitt ed è uno sgualcito e stressato killer su commissione, nome in codice: Ladybug. Un nome che, lui per primo prende come un’ironia, visto che in inglese vuol dire ‘coccinella’, simbolo portafortuna per eccellenza, e lui invece è convinto di essere perseguitato dalla mala sorte. Ladybug non ne azzecca una da tempo e il suo superiore, una ‘voce’ che gli spettatori riconosceranno subito famigliare, e che cerca di guidarlo per gran parte del film, gli affida un compito semplice: sostituire un collega nel recupero di una valigetta che si trova a bordo dello Shinkansen, il treno più veloce del mondo. Un impegno che, ovviamente, si rivelerà molto più arduo del previsto, visto che quella è la classica valigetta ‘che scotta’, su cui convergono desideri e destini di criminali, killer professionisti, feroci avventurieri che incroceranno le loro strade e le loro armi proprio durante un adrenalinico viaggio notturno da Tokyo a Kyoto.

Bullet Train, un film a tutta velocità che diverte e coinvolge

David Leitch, regista di Bullet Train, è uno specialista dei film d’azione. Ex stuntman, al suo attivo ha titoli come “Atomica bionda” e “Deadpool 2”. Il suo particolare estro, e l’abilità di sfruttare al massimo i classici meccanismi di questo genere, sono ben applicati al film che il pubblico vedrà al cinema a fine agosto. Ispirato a un romanzo best seller del giapponese Kotaro Isaka, il film lo spoglia dei suoi accenti più cupi per sostituirli con diversi momenti in cui prevale la commedia tra personaggi sopra le righe, battute divertenti e situazioni che strappano la risata.

In due ore di film lo spettatore può immergersi in una storia che propone un protagonista squinternato e in crisi, perfettamente incarnato da un Brad Pitt, che sfrutta bene la sua capacità di calarsi in un contesto ironico fino al grottesco e una storia a incastri ben scritta che si risolve, come è giusto che sia, solo nel finale. Ma non solo, perché i personaggi che Ladybug affronta, sono ognuno portatore di una storia, sono ben caratterizzati e capaci anche di far cambiare in continuazione il punto di vista dello spettatore.

La valigetta piena di denaro è il pretesto più classico per costruire un film molto fisico, che strizza l’occhio al pulp tra inseguimenti, duelli all’arma bianca, sparatorie,infiniti corpo a corpo, fughe e capovolgimenti di fronte, a una velocità che si avvicina ai 500km all’ora, ovvero quella del treno su cui i personaggi viaggiano nell’impossibilità di scendere, fino alla stazione finale. Ma l’azione non spegne i dialoghi che, in più di un’occasione riescono a strappare risate, soprattutto grazie allo stralunato Ladybug e alla strana coppia di ‘fratelli’ killer, Lemon e Tangerine, anche loro feroci, ma soprattutto bizzarri.

Anche la cultura giapponese, inevitabilmente, è un elemento centrale del film, soprattutto quella legata all’estetica e al mondo manga, ma anche quella classica, con i riferimenti ironici a film come “I sette samurai”, ma anche a “Kill Bill”, e nello sviluppo della linea narrativa che riguarda i due personaggi nipponici:“Il padre” e “L’anziano”. Un film perfetto per iniziare una nuova stagione cinematografica.

Voto:7