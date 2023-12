C'è ancora domani supera Barbie, per Paola Cortellesi il maggiore incasso 2023

C'è ancora domani supera Barbie al botteghino ed è il maggiore incasso nei cinema italiani del 2023. Lo confermano i dati Cinetel dopo gli incassi del box office di ieri che vedono il film di e con Paola Cortellesi, distribuito da Vision Distribution, guidare la classifica con 32.249.958 euro dal suo arrivo in sala il 26 ottobre scorso.

Barbie, con Margot Robbie e Ryan Gosling, diretto da Greta Gerwig e distribuito da Warner Bros. Italia, in sala dal 20 luglio, è secondo con 32.122.053 euro di incasso, mentre al terzo posto c'è Oppenheimer di Christopher Nolan, distribuito da Universal e in sala dal 23 agosto scorso, con 27.990.000 euro incassati al 28 dicembre 2023.

"Volevo raccontare i diritti delle donne. In particolare di quelle donne che non si è mai filato nessuno" ha dichiarato oggi Paola Cortellesi in un'intervista al Corriere, spiegando: "Ho ascoltato tanti racconti di nonne e bisnonne che hanno vissuto quel tempo. Per questo il film è in bianco e nero, perché quando loro parlavano io le immaginavo così, le loro storie. Storie raccontate con disincanto, quasi con fatalismo. Nel film sono rappresentate dalle donne che commentano tutto nel cortile. Mi è rimasta nella testa una frase che dicevano, a proposito di quelle, tra loro, maggiormente vessate: 'Eh, porella'. Da piccola ascoltavo i loro racconti e mi sembrava che ci fosse una contraddizione, come uno stridere, tra la drammaticità del racconto di queste donne schiacciate dai mariti violenti e il tono che usavano, quasi leggero".