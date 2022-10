Cut! Zombi contro zombi, un’esilarante commedia sul mestiere del cinema

Non lasciatevi ingannare dal titolo, e dalla data di uscita: Cut! Zombi contro zombi di Michel Hazanavicius non è una di quelle storie terrificanti che vi toglierà il sonno, ma una commedia bizzarra con un’estetica horror, ambientata sul set di lavorazione di un film, remake di un cult giapponese del 2017 che ha aperto Cannes ed è stato presentato alla Festa del Cinema di Roma. I protagonisti di questa opera esilarante sono Bérénice Bejo (nei panni di una truccatrice/attrice), Matilda Lutz (l’attrice protagonista non proprio baciata dal talento) e Romain Duris (il regista).

Cut! Zombi contro Zombi, la trama

In un capannone abbandonato fuori Parigi si sta girando un film horror di serie B. Una di quelle produzioni con pochi soldi e poche idee che puntano a catturare un pubblico non propriamente esigente. Il regista di quest’opera è sotto pressione perché si trova davanti alla sua ultima occasione, l’attrice protagonista non riesce ad entrare nella parte, mentre l’attore protagonista è agli occhi di sé stesso un divo e mette bocca su qualsiasi scelta. Mentre è in corso la lavorazione di questo non capolavoro sugli zombi succede l’imprevisto: i morti viventi arrivano davvero e inizia una battaglia tra la troupe del film e i mostri risvegliati da qualcuno che ha attinto ad un’antica e terribile leggenda. Tra fiumi di sangue, combattimenti e urla di terrore, lo spettatore si accorgerà però presto che in questo film veramente nulla è ciò che sembra e sarà portato dal regista a scoprire un’altra storia nella storia, quella più sorprendente, delirante e definitiva.

Cut! Zombie contro zombie, una commedia bizzarra e irresistibile

Il film di Michel Hazanavicius è il remake di un horror comedy cult in Giappone e ha tutte le carte per diventarlo in Europa. Il misto di pulp, trash, pop e certo anche horror, per raccontare e deridere, attraverso la disastrosa lavorazione di un film di serie B (anzi, di serie Z) certi tic e ossessioni del mondo del cinema risulta uno strambo ma efficace omaggio a un mestiere fatto di passione e lunghissime ore sul set, spesso popolato di strani personaggi. Un mestiere che, per essere fatto al meglio, ha bisogno soprattutto di un buon lavoro di squadra, qualunque sia la squadra che si ha a disposizione. Cut! Zombi contro Zombi stupisce lo spettatore per una struttura narrativa davvero originale, con ben tre passaggi di punti di vista che ogni volta ribaltano lo sguardo e svelano particolari della stessa storia sempre più esagerati ed esilaranti.

Gli zombie sono l’argomento del film che si sta girando a un primo sguardo, i nemici da battere in un secondo tempo, ma i veri protagonisti per tutta la durata dell’opera sono ovviamente i componenti della scalcinata troupe, guidata da un regista disilluso che ritroverà proprio nel momento del bisogno l’orgoglio di svolgere una professione che, chissà quanto tempo prima, aveva iniziato a fare per passione e poi, stritolato da un meccanismo, è diventato quello del prodotto ‘veloce, economico, nella media’. Il racconto della battaglia contro gli zombi piombati sul set è affidato a una fotografia acida e a un incredibile piano sequenza di mezzora: un’impresa nell’impresa di fare cinema a quelle misere condizioni. Quando i colori tornano realistici e la storia cambia piano, le situazioni assurde non diminuiscono, cambiano solo forma e non si smette di rimanere sorpresi dai continui pasticci che strappano risate fino al finale in cui viene esaltata invece l’altra linea narrativa del film, quella delle relazioni e dei legami, quelli instaurati sul set e quelli della vita.

Il trailer

Voto: 7,5