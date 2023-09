Edoardo Leo ingrassato 22 chili per l'ultimo film: "Un inferno per perderli"

"Non sono quello che sono" è l'ultimo film girato da Edoardo Leo, in cui veste i panni di un moderno Jago dell'Otello di Shakespeare. Una vera e propria sfida per l'attore, non solo per l'originalità della storia - una trasposizione in romanesco della famosa tragedia del '600 - ma anche, se non soprattutto, per la trasformazione necessaria a interpretare il protagonista.

Leo è dovuto ingrassare 22 chili: "Ci sono voluti tre mesi e qualcosa - racconta al Messaggero - Prendere 22 chili è stato bellissimo. Ho mangiato pasta a pranzo e cena tutti i giorni. Per perderli se n'è andato un anno, un inferno". Una scelta fatta anche per altri motivi: "Volevo liberarmi dall'immagine del bel ragazzo con le spalle larghe che fa le foto glamour con lo smoking, volevo disintegrarla".

Ci è riuscito e con soddisfazione, ha spiegato ancora: "La trasformazione fa parte del mio mestiere. È bello diventare un altro. Psicologicamente è stato faticoso e doloroso, ma rivedendomi non mi sono riconosciuto, quindi è andata bene". Con anni di mestiere sulle spalle, Edoardo Leo è arrivato a un punto della sua carriera in cui sente l'esigenza di scrollarsi di dosso ogni etichetta e uscire dalla sua comfort zone: "L'etichetta del bello e simpatico se la ritrovano addosso tutti quelli che hanno successo inevitabilmente. Non voglio restare confinato nel recinto dorato delle commedie - ha concluco - che, sia chiaro, continuo ad amare".

Il post di Edoardo Leo