Era ora, Edoardo Leo e Barbara Ronchi alle prese con il tempo che fugge di vite troppo frenetiche

Ispirato al precedente Come se non ci fosse un domani. Long Short Story di John Lawson, “Era ora”, il nuovo film di Alessandro Aronadio è una commedia dei sentimenti che affronta un tema attualissimo. I protagonisti del film sono Edoardo Leo nei panni di Dante, Barbara Ronchi in quelli di Alice, Mario Sgueglia che è l’amico Valerio, Massimo Wermuller, che è il padre di Dante, Francesca Cavallin e Raz Degan.

Era ora, la trama

Dante e Alice sono una bellissima coppia, sia amano molto e vivono insieme, ma Dante ha una vita in cui va sempre di fretta, dedica moltissimo tempo al lavoro e agli altri impegni, e per gli affetti rimangono le briciole. Anche nel giorno del suo quarantesimo compleanno non riesce a ritagliarsi un po' di tempo per sé e quando va a dormire, alla fine dell’ennesima giornata vissuta di corsa, si sveglia e si ritrova in una casa che non riconosce, con Alice che è incinta e gli fa gli auguri per il suo quarantunesimo compleanno. È passato un anno, ma Dante non ricorda nulla. Quando si addormenta di nuovo, si risveglia nel giorno del suo successivo compleanno e gli tocca prendere in braccio per la prima volta una neonata che è sua figlia, ma che lui non ha mai visto. A quel punto Dante capisce di essere sprofondato in un incubo: un incantesimo lo proietta avanti nella sua vita di anno in anno, ma nello spazio di un solo giorno, tutto il resto del tempo e di quello che in quel tempo accade, lui se lo è perso. Si trova così, un giorno dopo l’altro, ad assistere alla crescita di sua figlia ma anche al naufragio del suo matrimonio, al suo successo professionale e ai guai di un amico e alla vecchiaia del padre, senza vivere quello che è accaduto, ma ritrovandosi a saltare da un punto all’altro della sua esistenza, non riuscendo ad afferrare il tempo e il senso di una vita che se ne va a una velocità vertiginosa.

Era ora, una commedia contemporanea con due protagonisti perfetti

La commedia di Aronadio affronta con leggerezza e intelligenza un tema attualissimo in una società che ci vuole tutti iper performanti, perennemente connessi e che ci ruba le giornate con questioni che non sono quelle davvero centrali della nostra esistenza, La vicenda di Dante è un incubo che trasforma in realtà la sensazione di tante persone sempre impegnate in altro invece che a vivere: ovvero che le ora, i giorni, i mesi gli anni, scivolino via senza poterli afferrare, persi a causa della velocità a cui ci costringono i nostri mille impegni. Dante, che sprofonda nel suo incubo temporale ha la possibilità di capire fino in fondo quello che si sta perdendo: l’amore, la famiglia, gli affetti, gli amici e il quadro è davvero terrificante, se non fosse che “Era ora” lo racconta con tutti i toni della migliore commedia, strappando tanti sorrisi e risate che non sommergono però la profondità delle riflessioni che propone il film. Perfetti i due protagonisti, chiamati a rappresentare i loro personaggi attraverso il tempo che passa, senza il sostegno della narrazione, ma solo con accenni agli eventi che in quel lasso di tempo li cambia: Barbara Ronchi è sempre più brava ed Edoardo Leo si cala benissimo nella complessità della vicenda di Dante riuscendo a restituire tutte le sfumature del suo essere innamorato, inconsapevole, frastornato, incredulo, pentito, e alla fine, determinato a cambiare le cose.

Voto:7