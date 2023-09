I papabili vincitori del Festival di Venezia 2023

L'80 edizione della Mostra del Cinema di Venezia sta per concludersi. Dopo quasi 10 giorni di proiezioni che hanno portato a Venezia tutte le nuove proposte del cinema internazionale, alcune più riuscite, altre meno, iniziamo a tirare le somme su quelli che potrebbero essere i possibili vincitori del Festival di Venezia. Chi si porterà a cas il Leone D'Oro come miglior film? Quale attore e attrice, invece, si aggiudicherà la Coppa Volpi per la migliore interpretazione? Per scoprirlo non ci resta che attendere la cerimonia di chiusura in programma per il 9 settembre sera nella Sala Grande del Palazzo del Casinò al Lido di Venezia. Ma noi, intanto, possiamo già fantasticare su chi vedremo o su chi ci piacerebbe vedere con la statuetta del Leone in mano. Ecco allora, secondo noi, chi sono i papabili vincitori di Venezia 80.

Chi vincerà la Mostra del Cinema di Venezia 2023?

Siamo giunti al fatidico momento dei pronostici per il vincitore del Festival di Venezia 2023. Come ogni anno, infatti, arriva il penultimo giorno di festival e iniziano le teorie, più o meno veritiere, su quale film potrebbe aggiudicarsi il Leone D'Oro e quale attore convincerà di più la giuria per portarsi a casa l'ambitissima Coppa Volpi. Noi, la nostra teoria ce l'abbiamo e abbiamo anche la convinzione che quella leggenda metropolitana che vuole che il Festival di Venezia sia vinto un anno da un film pop e l'anno successivo dal film "artisitco" sia vera in fin dei conti. Una cosa, però, è certa, per capire quale film potrebbe aggiudicarsi il Leone D'Oro bisogna tenere presente chi c'è nella giuria del festival e fare i conti con il messaggio che il film vincitore darebbe al mondo del cinema e non solo.

A capo della giuria di Venezia 80 c'è il regista americano Damien Chazelle, padre di Whiplash, Fisrt Man, La La Land, tutte pellicole passate per Venezia prima di diventare film iconici, e conoscendo il suo stile romantico, sognante e decisamente pop del regista, possiamo immaginare che premierebbe il film più emozionante e popolare e non quello più socialmente e politicamente impegnato. E tra i migliori film in concorso che appartengono a questa categoria c'è solo un titolo che viene in mente ed è Maestro di Bradley Cooper che, qualche premio, siamo sicuri se lo porterà a casa, se non a Venezia senza dubbio ai prossimi Oscar. Se, però, il messaggio che si vorrà lanciare con Venezia 80 sarà "politico", allora siamo quasi certi che a vincere il Festival di Venezia sarà Io Capitano di Matteo Garrone, un film di grande qualità che racconta l'odissea di due migranti che partono dall'Africa per raggiungere l'Europa e l'apparente salvezza. Forse, tenendo conto del dibattutissimo tema dei migranti su cui fa riflettere Garrone, la sua vittoria sembra quasi scontata e, per quanto prevedibile, sarebbe comunque meritata.

Vincerà Io Capitano come tutti si aspettano? O questa giuria di Venezia 80 deciderà di regalarci qualche sorpresa? Staremo a vedere. Intanto, una cosa è (quasi) certa. La Coppa Volpi ce l'ha già in tasca Emma Stone per il suo Poor Things e se non dovesse essere così sarebbe un vero peccato.