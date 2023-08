Dogman è il Joker animalista di Luc Besson di cui potevamo fare anche a meno

Luc Besson fa il suo debutto alla Mostra del Cinema di Venezia con un film che racconta un forte disagio interiore ma anche un grande amore per gli animali. Si intitola Dogman il suo ultimo lavoro che concorre alla vittoria del Leone d'Oro al Lido di Venezia ed è la prima volta a Venezia per il regista francese che torna dietro la macchina da presa, per questa occasione, dopo ben quattro anni. Ma scordatevi i tempi d'oro di Léon, il film iconico del 64enne ancora oggi leggenda e non solo per aver lanciato Nathalie Portman nel mondo della recitazione. Sì, perché Besson con Dogman porta sullo schermo una sottospecie di Joker di cui, forse, potevamo anche fare a meno.

Continuamo a viaggiare, in questa seconda giornata di Festival, sul filone della mediocrità che sembra stia accomunando tutti i film in concorso nell'edizione 80 della Mostra del Cinema. E anche in questa nuova giornata, nessuna storia è riuscita a entrarci nel cuore, specialmente quella di Dogman che per certi versi risulta un racconto scorrevole e con un protagonista a tratti interessante ma che non ha proprio la forza e la struttura per emergere e lasciare il segno.

Abusato fin da piccolo e abbandonato a se stesso, Douglas, il protagonista di questo film interpretato da un bravo Caleb Landry Jones, trova il senso della sua vita solo nel mondo animale. Ha come famiglia, infatti, un gruppo di cani randagi che diventeranno il suo unico porto sicuro, il suo unico punto fermo nella vita, il suo unico amore. E saranno proprio i cani a fare da perno alla sua storia.

Tra flussi di coscienza, azione e un po' di spettacolo, Dogman è un film che scorre abbastanza fluidamente ma che non travolge affatto, si lascia seguire ma non spiazza e il suo protagonista diventa l'alterego animalista dell'iconico Joker di Joaquin Phoenix di cui, però, non riesce a pareggiare la qualità.

Dunque, neanche Besson ci ha rubato il cuore in questo Festival, andrà meglio domani?

Voto: 6-