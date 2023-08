Tutto ciò che bisogna sapere sui film italiani del Festival di Venezia

La Mostra del Cinema di Venezia sta per iniziare e in questa 80esima edizione il numero di film italiani in concorso al Festival è più alto che mai. Sono ben sei, infatti, i film italiani che concorrono alla vittoria dell'ambito Leone D'Oro e molti altri saranno presentati fuori concorso. E sarà proprio l'Italia a dare inizio alle danze di Venezia 80 con il fim d'apertura Comandante diretto da Edoardo De Angelis con Pierfrancesco Favino come protagonista. Ma non è finita qui perché l'Italia porterà sugli schermi di Venezia 80 tantissime storie vere ma anche immaginarie. C'è Matteo Garrone che mostrerà il dramma del viaggio di due giovani clandestini migranti nel suo Io Capitano, Giorgio Diritti che con Lubo, tratto dal romanzo Il seminatore di Mario Cavatore, farà riflettere sul tema degli artisti di strada e poi c'è Roma raccontata in tante sfaccettature diverse. Saverio Costanzo con il suo Finalmente l'alba ne mostra il fascino ma anche i pericoli con la telecamera puntata sulla cinecittà degli anni '50, Pietro Castellitto con Enea ne fa emergere il suo lato più scomodo, rude, decadente. E poi c'è Stefano Sollima che, con Adagio, parla di una Roma distopica dominata dal crimine. Tra i film italiani fuori concorso da non farsi scappare c'è l'ultimo lavoro di Liliana Cavani - che otterrà anche il Leone D'Oro alla carriere -, L'ordine del tempo, ispirato al romanzo del fisico teorico Carlo Rovelli.

Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire le trame e dare un'occhiata ai trailer dei film italiani di Venezia 80.

Comandante di Edoardo De Angelis

All’inizio della Seconda guerra mondiale Salvatore Todaro comanda il sommergibile Cappellini della Regia Marina. Nell’ottobre del 1940, mentre naviga nell’Atlantico, nel buio della notte si profila la sagoma di un mercantile che viaggia a luci spente, il Kabalo, che in seguito si scoprira? di nazionalita? belga e che apre improvvisamente il fuoco contro il sommergibile e l’equipaggio italiano.

Scoppia una breve ma violenta battaglia nella quale Todaro affonda la nave nemica a colpi di cannone. Ed e? a questo punto che il comandante prende una decisione destinata a fare la storia: salvare i ventisei naufraghi belgi condannati ad affogare in mezzo all’oceano per sbarcarli nel porto sicuro piu? vicino, come previsto dalla legge del mare. Per accoglierli a bordo e? costretto a navigare in emersione per tre giorni, rendendosi visibile alle forze nemiche e mettendo a repentaglio la propria vita e quella dei suoi uomini.

Quando il capitano del Kabalo, sbarcando nella baia di Santa Maria delle Azzorre, gli chiede perche? si sia esposto a un tale rischio contravvenendo alle direttive del suo stesso comando, Salvatore Todaro risponde con le parole che lo hanno reso una leggenda: “Gli altri non hanno, come me, duemila anni di civilta? alle spalle”.

Lubo di Giorgio Diritti

Lubo e? un nomade, un artista di strada che nel 1939 viene chiamato nell’esercito elvetico a difendere i confini nazionali dal rischio di un’invasione tedesca. Poco tempo dopo scopre che sua moglie e? morta nel tentativo di impedire ai gendarmi di portare via i loro tre figli piccoli, che, in quanto Jenisch, sono stati strappati alla famiglia, secondo il programma di rieducazione nazionale per i bambini di strada (Hilfswerk fu?r die Kinder der Landstrasse). Lubo sa che non avra? piu? pace fino a quando non avra? ritrovato i suoi figli e ottenuto giustizia per la sua storia e per quella di tutti i diversi come lui.

Io Capitano di Matteo Garrone

Io Capitano racconta il viaggio avventuroso di Seydou e Moussa, due giovani che lasciano Dakar per raggiungere l’Europa. Un’Odissea contemporanea attraverso le insidie del deserto, gli orrori dei centri di detenzione in Libia e i pericoli del mare.

"Io Capitano nasce dall’idea di raccontare il viaggio epico di due giovani migranti senegalesi che attraversano l’Africa con tutti i suoi pericoli, per inseguire un sogno chiamato Europa - commenta Matteo Garrone -. Per realizzare il film siamo partiti dalle testimonianze vere di chi ha vissuto questo inferno e abbiamo deciso di mettere la macchina da presa dalla loro angolazione per raccontare questa odissea contemporanea dal loro punto di vista, in una sorta di controcampo rispetto alle immagini che siamo abituati a vedere dalla nostra angolazione occidentale, nel tentativo di dar voce, finalmente, a chi di solito non ce l’ha".

Finalmente l'alba di Saverio Costanzo

Finalmente l’alba e? il viaggio lungo una notte della giovane Mimosa che, nella Cinecitta? degli anni Cinquanta, diventa la protagonista di ore per lei memorabili. Una notte che da ragazza la trasformera? in donna.

"Mimosa e? un foglio bianco, su cui ognuno dei personaggi in cui s’imbatte scrive la sua storia, senza paura di essere giudicato - racconta Saverio Costanzo -. Mimosa e? una ragazza semplice, una giovanissima comparsa di Cinecitta? che nella Roma degli anni Cinquanta accetta l’invito mondano di un gruppo di attori americani e con loro trascorre una notte infinita. Ne uscira? diversa, all’alba, scoprendo che il coraggio non serve a ripagare le aspettative degli altri, ma a scoprire chi siamo".

Adagio di Stefano Sollima

Manuel ha sedici anni e cerca di godersi la vita come puo?, mentre si prende cura dell’anziano padre. Vittima di un ricatto, va a una festa per scattare alcune foto a un misterioso individuo ma, sentendosi raggirato, decide di scappare, ritrovandosi invischiato in questioni ben oltre la sua portata. Infatti i ricattatori che lo inseguono si rivelano essere estremamente pericolosi e determinati a eliminare quello che ritengono uno scomodo testimone e il ragazzo dovra? chiedere protezione a due ex-criminali, vecchie conoscenze del padre.

"Sono tornato a raccontare la mia citta?. Roma e? cambiata e anch’io - dichiara Sollima -. L’ho osservata con occhi diversi percorrendo le sue strade con un altro passo. Un adagio. Questo e? il racconto del declino inesorabile, struggente, di tre vecchie leggende della Roma criminale alla ricerca di una redenzione impossibile in un mondo ancora piu? cinico, caotico e feroce di quello che avevano governato negli anni d’oro. Un mondo che schiaccia relazioni familiari, amichevoli e fraterne senza lasciare altri legami tra gli uomini al di fuori del denaro.

Enea di Pietro Castellitto

Enea rincorre il mito che porta nel nome: lo fa per sentirsi vivo in un’epoca morta e decadente. Lo fa assieme a Valentino, aviatore appena battezzato. I due, oltre allo spaccio e alle feste, condividono la giovinezza. Amici da sempre, vittime e artefici di un mondo corrotto, ma mossi da una vitalita? incorruttibile. Oltre i confini delle regole, dall’altra parte della morale, c’e? un mare pieno di umanita? e simboli da scoprire. Enea e Valentino ci voleranno sopra fino alle piu? estreme conseguenze. Tuttavia, droga e malavita sono l’ombra invisibile di una storia che parla d’altro: un padre malinconico, un fratello che litiga a scuola, una madre sconfitta dall’amore e una ragazza bellissima, un lieto fine e una lieta morte, una palma che cade su un mondo di vetro. E? in mezzo alle crepe della quotidianita? che l’avventura di Enea e Valentino lentamente si assolve. Un’avventura che agli altri apparira? criminale, ma che per loro e?, e sara?, prima di tutto, un’avventura d’amicizia e d’amore.

L'ordine del Tempo di Liliana Cavani (fuori concorso)

E se scoprissimo che il mondo potrebbe finire nel giro di poche ore? E? quello che accade una sera a un gruppo di amici di vecchia data che, come ogni anno, si ritrova in una villa sul mare per festeggiare un compleanno. Da quel momento, il tempo che li separa dalla possibile fine del mondo sembrera? scorrere diversamente, veloce ed eterno, durante una notte d’estate che cambiera? le loro vite.