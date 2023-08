Dalle ultime opere di Polansky e Allen a Ferrari e Maestro, i film più attesi del Festival di Venezia

A 90 anni Roman Polanski si è messo ancora una volta dietro la macchina da presa per dirigere un film sull'ultimo giorno del XX millennio e a 87 anni Woody Allen ha diretto il suo 50esimo lungometraggio dove continua a raccontare, come ama fare da anni, l'amore e la sua casualità. The Palace e Coup de Chance sono solo due dei film più attesi del Festival di Venezia 2023, ultime opere imperdibili di registi leggendari pronte a essere presentate in anteprima al pubblico in questa 80esima edizione della Mostra del Cinema veneziana dove il vero protagonista sarà il cinema, in tutte le sue forme ed espressioni.

Il Festival di Venezia 2023 sarà uno sguardo sulla contemporaneità ma anche un modo per guardare al passato e immaginare un futuro e sono tantissimi i film attesi da critica e pubblico nelle sale del Lido di Venezia. Alla regia uomini ma anche donne - sono cinque le registe femminili in concorso - 23 film in concorso e numerose le pellicole fuori concorso che racconteranno, attraverso vari generi dal biopic, fiction, fantasy e racconti storici, spezzoni di vita tra sogni, paure e futuri immaginari dando voce e volto a tutte le sfumature delle emozioni umane. I film da non perdere? Ecco qualche consiglio.

Fuori concorso ma imperdibili

The Palace di Roman Polanski

Il Palace Hotel e? uno straordinario castello progettato all’inizio del 1900 che si trova nel bel mezzo di una valle svizzera innevata, dove ogni anno convergono da tutto il mondo ospiti ricchi e viziati, in un’atmosfera gotica e fiabesca. La festa di Capodanno 2000 li ha riuniti tutti in un evento irripetibile. Al servizio delle loro stravaganti esigenze c’è uno stuolo di camerieri, facchini, cuochi e receptionist. Hansueli, zelante direttore dell’albergo, passa in rassegna lo staff prima dell’arrivo degli ospiti, ribadendo che, pur essendo l’alba del nuovo millennio, non sara? la fine del mondo. In effetti quella che si prepara e? davvero una guerra combattuta a colpi di stravaganze ed eccentricita? degli ospiti dell’hotel. Le varie storie danno vita a una commedia assurda, nera e provocatoria. E? la fine del 1999: non solo l’epilogo di un secolo, ma la fine di un intero e controverso millennio, e nell’aria aleggia il Millennium Bug.

L'ordine del tempo di Liliana Cavani

E se scoprissimo che il mondo potrebbe finire nel giro di poche ore? E? quello che accade una sera a un gruppo di amici di vecchia data che, come ogni anno, si ritrova in una villa sul mare per festeggiare un compleanno. Da quel momento, il tempo che li separa dalla possibile fine del mondo sembrera? scorrere diversamente, veloce ed eterno, durante una notte d’estate che cambiera? le loro vite.

Coupe de Chance di Woody Allen

Arriva a Venezia il 50esimo film dell'87enne Woody Allen che continua a non voler mollare la sua lunghissima carriera di regista. Coup de Chance parla dell’importante ruolo che il caso e la fortuna giocano nelle nostre vite. Fanny e Jean sembrano la coppia di sposi ideale: sono entrambi realizzati professionalmente, vivono in un meraviglioso appartamento in un quartiere esclusivo di Parigi, e sembrano innamorati come la prima volta che si sono incontrati. Ma quando Fanny s’imbatte accidentalmente in Alain, un ex compagno di liceo, perde la testa. Presto si rivedono e diventano sempre piu? intimi.

DaaaaaalI! di Quentin Dupieux

Un giovane giornalista francese incontra ripetutamente Salvador Dali? per il progetto di un film documentario le cui riprese non hanno mai inizio.

La sociedad de la nieve di J.A. Bayona

Nel 1972, il volo 571 delle forze aeree uruguayane, che sta trasportando una squadra di rugby in Cile, precipita nel cuore delle Ande. Scampano all’incidente solo ventinove dei quarantacinque a bordo. Intrappolati in uno dei luoghi piu? ostili e inaccessibili del pianeta, i sopravvissuti devono ricorrere a misure estreme per non morire.

I biopic

Maestro di Bradley Cooper

Maestro e? un’intensa, coraggiosa storia d’amore, che racconta la lunga relazione tra Leonard Bernstein e la moglie Felicia Montealegre Cohn Bernstein. Omaggio alla vita e all’arte, Maestro e? un emozionante ritratto epico di una famiglia e dell’amore.

Ferrari di Michael Mann

E? l’estate del 1957. Dietro lo spettacolo della Formula 1, l’ex pilota Enzo Ferrari e? in crisi. Il fallimento incombe sull’azienda che lui e sua moglie Laura hanno costruito da zero dieci anni prima. Il loro matrimonio si incrina con la perdita del loro unico figlio Dino. Ferrari lotta per riconoscerne un altro, avuto con Lina Lardi. Nel frattempo la passione dei suoi piloti per la vittoria li spinge al limite quando si lanciano nella pericolosa corsa che attraversa tutta l’Italia: la Mille Miglia.

Comandante di Edoardo De Angelis

All’inizio della Seconda guerra mondiale Salvatore Todaro comanda il sommergibile Cappellini della Regia Marina. Nell’ottobre del 1940, mentre naviga in Atlantico, nel buio della notte affronta un mercantile armato che viaggia a luci spente e lo affonda a colpi di cannone. Ed è a questo punto che il Comandante prende una decisione destinata a fare la storia: salvare i 26 naufraghi belgi condannati ad affogare in mezzo all’oceano per sbarcarli nel porto sicuro più vicino, come previsto dalla legge del mare. Per accoglierli a bordo è costretto a navigare in emersione per tre giorni, rendendosi visibile alle forze nemiche e mettendo a repentaglio la sua vita e quella dei suoi uomini.

Priscilla di Sofia Coppola

Quando l’adolescente Priscilla Beaulieu incontra a una festa Elvis Presley, l’uomo, che e? gia? una superstar del rock’n’roll, nel privato le si rivela come qualcuno di completamente diverso: un amore travolgente, un alleato nella solitudine e un amico vulnerabile. Attraverso gli occhi di Priscilla, Sofia Coppola ci racconta il lato nascosto di un grande mito americano, nel lungo corteggiamento e nel matrimonio turbolento con Elvis. Una storia iniziata in una base dell’esercito tedesco e proseguita nella sua tenuta da sogno a Graceland. Una storia fatta di amore, sogni e fama.

Io Capitano di Matteo Garrone

Il nuovo film di Matteo Garrone, Io Capitano, non è un vero e proprio biopic però racconta la storia di due giovani migranti senegalesi che, per quanto romanzata, è vera per moltissimi ragazzi, due dei quali, che l'hanno vissuta in prima persona, hanno infatti collaborato alla sceneggiatura del film. Io Capitano racconta il viaggio avventuroso di Seydou e Moussa, due giovani che lasciano Dakar per raggiungere l’Europa. Un’Odissea contemporanea attraverso le insidie del deserto, gli orrori dei centri di detenzione in Libia e i pericoli del mare.

I fantasy

El Conde di Pablo Larraín

El Conde e? una commedia dark/horror che ipotizza un universo parallelo ispirato alla storia recente del Cile. Il film ritrae Augusto Pinochet, un simbolo del fascismo mondiale, nei panni di un vampiro che vive nascosto in una villa in rovina nella fredda estremita? meridionale del continente: nutre il suo desiderio di malvagita? al fine di perpetuare la propria esistenza. Dopo duecentocinquanta anni di vita, Pinochet decide di smettere di bere sangue e di abbandonare il privilegio della vita eterna. Non puo? piu? sopportare che il mondo lo ricordi come un ladro. A dispetto della natura deludente e opportunistica della sua famiglia, trova una nuova ispirazione per continuare a vivere una vita di passione vitale e controrivoluzionaria attraverso una relazione inaspettata.

Poor Things

La storia incredibile della fantastica trasformazione di Bella Baxter, una giovane donna riportata in vita dal dottor Godwin Baxter, scienziato brillante e poco ortodosso. Bella vive sotto la protezione di Baxter ma e? desiderosa di imparare. Attratta dalla mondanita? che le manca, fugge con Duncan Wedderburn, un avvocato scaltro e dissoluto, in una travolgente avventura che si svolge su piu? continenti. Libera dai pregiudizi del suo tempo, Bella cresce salda nel suo proposito di battersi per l’uguaglianza e l’emancipazione.

I film sul cinema

Finalmente l'alba di Saverio Costanzo

Finalmente l’alba e? il viaggio lungo una notte della giovane Mimosa che, nella Cinecitta? degli anni Cinquanta, diventa la protagonista di ore per lei memorabili. Una notte che da ragazza la trasformera? in donna.

Making of di Cédric Kahn

Simon, un noto regista francese, inizia a girare il suo prossimo film: una storia di operai che lottano per impedire che la loro fabbrica venga delocalizzata. Ma niente va come previsto... La produttrice Viviane vuole riscrivere il finale e minaccia di tagliare il budget; la stessa troupe entra in sciopero; la sua vita personale e? a pezzi; e a peggiorare ulteriormente le cose, l’attore protagonista, Alain, e? un idiota egocentrico. Joseph, una comparsa che vuole entrare nell’industria del cinema, accetta di dirigere il making of del film e di girare il dietro le quinte. Prende il suo ruolo molto seriamente e comincia a seguire la troupe, immortalando tutto questo caos... Cio? che segue e? la prova che il making of, a volte, puo? essere molto meglio del film stesso!