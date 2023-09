Saverio Costanzo con Finalmente l'alba smaschera l'idillio delle dive anni '50

Finalmente l'alba

Saverio Costanzo arriva a Venezia con Finalmente l'alba, un film che ci riporta indietro nella Roma degli anni '50, in quel momento magico dove cinecittà era il punto d'incontro tra il realismo del cinema italiano e la magia del sogno hollywodiano. Sono proprio gli anni delle dive, delle donne sensuali, seducenti, iconiche e irraggiungibili che Costanzo sceglie di portare sullo schermo ma lo fa dando loro un nuovo volto, più concreto, realistico, smascherando l'idillio dei tempi d'oro del cinema. Così quelle donne si mostrano per la prima volta per ciò che erano davvero dietro quella maschera con i loro difetti, insicurezze, imperfezioni e quella pressione del dover essere sempre ciò che gli uomini si aspettavano da loro.

Finalmente l'alba è un film che racconta un viaggio di crescita di una ragazzina, interpretata dall'esordiente Rebecca Antonaci, che in una notte diventa improvvisamente donna perché trascinata nel mondo corrotto e "malato" dei divi del cinema degli anni '50 in una Roma che mostra il suo lato più "sporco" e meno magico di come siamo abituati a vederla nei film di quell'epoca.

Con una prima parte più sognante e una seconda decisamente più concreta e senza fronzoli, Finalmente l'alba è una pellicola che nasce per lasciare l'amaro in bocca, per far riflettere sul lato buio di un mondo che viene ricordato solo per i suoi fasti e non per il marcio che nascondeva dietro la patina di perfezione. E nonostante si apprezzi la volontà del regista di mostrare questo aspetto della Roma di quei tempi e del far riflettere su quella difficoltà dell'essere delle icone del cinema ammirate da tutti ma sempre costrette a nascondersi dietro un'immagine invincibile che non le rappresentava fino in fondo, il film risulta ridondante, ripetitivo e lento.

Finalmente l'alba è un film dalle buone intenzioni che, però, riesce più nella teoria che nella pratica. È una pellicola che incuriosice ma che non ha la potenza espressiva necessaria per lasciare davvero il segno. Ci si dilunga un po' troppo nel voler dimostrare dei concetti che nel raccontare una storia e farla parlare attraverso le azioni dei propri personagi. E forse è proprio questo a far perdere al film quel quid che, se si fosse lasciato andare di più, avrebbe fatto la differenza.

Voto: 6 e mezzo