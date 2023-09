Io Capitano, un film potentissimo che apre la mente e scioglie il cuore

Io Capitano

Matteo Garrone ce la fa, riesce nell'intento di portare al Festival di Venezia un racconto epico che, forse, più di tutti i film presentati in questa 80esima edizione della Mostra del Cinema, ha la capacità di ampliare le prospettive, provocare un cambiamento e abbattere quella rete di preconcetti e pregiudizi in cui spesso ci si adagia un po' per scarsa conoscenza, un po' per mancanza di autocritica, un po' perché siamo troppo comodi nella nostra vita privilegiata. Matteo Garrone riesce a parlare di migranti senza scadere nella classica denuncia politica e senza mostrarci il solito punto di vista che dà luce a noi che, questi uomini, li "salviamo" ma affronta il tema cambianto prospettiva, cambiando i protagonisti del racconto, ne parla senza appesantirci con morali prolisse e scontate e lo fa creando un racconto che, nella sua tragedia, è nient'altro che magico. Garrone ci sbatte in faccia la realtà, quella realtà di chi sceglie di fare un viaggio, spesso mortale, verso la possibilità di una vita migliore e lo fa con grande grazia, poesia, rispetto e con la consapevolezza di avere tra le mani il potere di aprire mente e cuore delle perosne.

Io Capitano è il nuovo film del regista romano che, dopo il suo Pinocchio, porta sul grande schermo una storia reale, concreta, dura dove, però, il suo protagonista diventa quasi un alterego del burattino creato da Collodi, un ragazzo ingenuo che intraprende un viaggio reale e metaforico dall'Africa verso un "paese dei balocchi" che nasconde tantissime insidie e spesso anche la morte ma che sarà per lui campo di crescita, distruzione e rinascita. Matteo Garrone arriva al cuore del pubblico e lo fa facendo parlare gli occhi dei protagonisti del suo film, due ragazzi di 16 anni che scelgono di lasciare il Senegal per arrivare in Italia e avverare i loro sogni. Questi due ragazzi si lasciano sopraffare dall'entusiasmo e dall'ingenuità tipica dell'età che hanno per ritrovarsi all'improvviso a dover affrontare problemi più grandi di loro, a diventare uomini d'un colpo e a trovare, un coraggio e una voglia di vivere che noi, che li vediamo sullo schermo, seduti comodamente sulle poltroncine della sala cinematografica, abbiamo perso, forse da troppo tempo e senza le adeguate motivazioni.

Così, questo film, ci scuote, ci dà uno scossone emotivo così forte da farci aprire gli occhi facendoci riflettere su quanto, ognuno degli uomini e delle donne che compiono un qualsiasi viaggio di migrazione meritano di essere riconosciuti nella loro dignità, meritano di avere un volto, una storia fatta di sogni e desideri che sia riconosciuta e non celata. E Garrone questo palcoscenico, ai protagonisti del suo film e a tutti quelli che, come loro, sono partiti per cercare la salvezza, glielo dà e dà loro un'umanità così forte che fuoriesce dallo schermo e arriva a toccare il cuore di chiunque, in sala, si ritrova davanti questo spettacolo fatto di orrori e allo stesso tempo di magia.

Io Capitano è un piccolo capolavoro, è un film forte ma allo stesso tempo delicatissimo, è una pellicola giusta e mai eccessiva o vittimista, è una grande opera che parla attraverso gli sguardi e che non ha bisogno di lunghi dialoghi, grandi scenografie o un cast stellare per risuonare. Le bastano due occhi emozionati, un senso di appartenenza condiviso e quelle due parole, meravigliose e potentissime, che ascoltiamo alla fine del film nelle quali si racchiude tutto il senso di quest'opera: "Io Capitano".

Voto: 8 e mezzo