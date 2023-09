Luca Barbareschi: "Non ci sono 92 gender, sei o uomo o donna. Il mee too? Dovrebbero farlo le cassiere non le attrici"

Luca Barbareschi è alla Mostra del Cinema di Venezia per presentare due suoi nuovi progetti. Da un lato c'è il film di Roman Polanski, The Palace, una commedia ironica e leggera sull'aristocrazia e l'arrivo del nuovo millennio in cui Barbareschi è sia attore che produttore, dall'altro c'è il suo ultimo film, The Penintent, che lo vede dietro e davanti la macchina da presa, un denso lungometraggio sui temi della giustizia, della comunicazione e della religione.

Oltre a presentare il suo nuovo film e a promuovere quello di Roman Polanski, che considera uno dei suoi mentori, Barbareschi, chiacchierando con la stampa al Lido di Venezia, ha toccato diverse tematiche che gli stanno a cuore, dalla sua idea di cinema, alla sua difesa di Pierfrancesco Favino per la polemica su Ferrari, dal suo modo di vedere il giornalismo di oggi, come un mestiere che si è "suicidato da solo" a come, secondo lui, alcuni movinemti femministi e di gender, debbano essere reinterpretati.

Barbareschi, infatti, ha fatto diverse dichiarazioni su temi attualissimi come il movimento femminista del mee too, per cui è stato criticato di recente per delle sue frasi rilasciate in un'intervista con Repubblica, e sulla fluidità di genere che, secondo lui, si riduce a due sole possibilità: essere uomo o essere donna.

"Nessuno più di me è a favore delle donne ma io sono per il mee too delle cassiere, delle magazziniere, delle infermiere che fanno i turni di notte, di donne che hanno subito cose orribili, non quello delle attrici fi**ette, il loro mee too mi ha sempre fatto ridere, il loro non è mai stato il mee too delle donne" - ha dichiarato Barbareschi per poi dire la sua anche sul fatto che, nel mondo contemporaneo, si tende sempre di più a non riconoscersi in un unico genere sessuale e a essere non binary o gender fluid: "Nella scienza non esiste un altro sesso. Sei o uomo o donna, poi possiamo anche metterci i tacchi ed essere trasgressivi ma saremmo sempre uomini con i tacchi. Non ci sono 92 gender e il rischio di questo è che si passi dal pensiero analitico al pensiero magico, dalla razionalità alle supposizioni che ci stanno in una realtà di dementi e noi stiamo importando la demenza".