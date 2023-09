I film più belli del Festival di Venezia (e quelli più deludenti)

Siamo quasi giunti alla fine della Mostra del Cinema di Venezia, un'edizione, la numero 80, che ha portato nelle sale del Lido di Venezia tante storie raccontate attraverso svariati generi di racconto dal thriller alla commedia, dal dramma, fino a passare al biopic. Ma come è andato, complessivamente, questo Festival? Cosa ci ha convinto di più e cosa di meno? Bisogna dire che sono state diverse sorprese di Venezia 80 ma tra queste non sono mancate anche numerose delusioni. Dopo aver visto quasi la totalità dei film in concorso e fuori concorso al Festival cinematografico veneziano abbiamo deciso di creare una piccola classifica dei titoli più belli da recuperare al cinema o sulle piattaforme di streaming e quelli più deludenti che, invece, sarebbe meglio evitare. Quali sono i migliori film del Festival di Venezia 2023? E quali i peggiori? Scopriamolo insieme.

I migliori film del Festival di Venezia

Enea di Pietro Castellitto

Uno dei film più belli del Festival di Venezia numero 80 è senza dubbio Enea di Pietro Castellitto. Questa pellicola, sapientemente realizzata dal regista romano, figlio d'arte, è una delle più belle sorprese del festival, un film che mescola alla perfezione estetica e sostanza in un racconto che entra dentro ed emoziona. La trama? Enea rincorre il mito che porta nel nome: lo fa per sentirsi vivo in un’epoca morta e decadente. Lo fa assieme a Valentino, aviatore appena battezzato. I due, oltre allo spaccio e alle feste, condividono la giovinezza. Amici da sempre, vittime e artefici di un mondo corrotto, ma mossi da una vitalità incorruttibile. Oltre i confini delle regole, dall’altra parte della morale, c’e? un mare pieno di umanita? e simboli da scoprire. Enea e Valentino ci voleranno sopra fino alle piu? estreme conseguenze. Tuttavia, droga e malavita sono l’ombra invisibile di una storia che parla d’altro: un padre malinconico, un fratello che litiga a scuola, una madre sconfitta dall’amore e una ragazza bellissima, un lieto fine e una lieta morte, una palma che cade su un mondo di vetro. E? in mezzo alle crepe della quotidianita? che l’avventura di Enea e Valentino lentamente si assolve. Un’avventura che agli altri apparira? criminale, ma che per loro e?, e sara?, prima di tutto, un’avventura d’amicizia e d’amore.

Io Capitano di Matteo Garrone

Altra perla della Mostra del Cinema di Venezia è Io Capitano, il film di Matteo Garrone sui migranti che riesce davvero a toccare le corde più profonde dell'anima ampliando le prospettive su uno dei temi più delicati trattati da questo festival. Garrone racconta la storia di un viaggio epico di due ragazzi che dall'Africa arrivano in Italia tra lotte di sopravvivenza e una crescita personale che li fa diventare uomini a soli 16 anni. Io Capitano racconta il viaggio avventuroso di Seydou e Moussa, due giovani che lasciano Dakar per raggiungere l’Europa. Un’Odissea contemporanea attraverso le insidie del deserto, gli orrori dei centri di detenzione in Libia e i pericoli del mare.

Poor Things di Yorgos Lanthimos?

E coda dire di Poor Things? Il vero gioiellino di Venezia 80 e forse il film più irriverente, intelligente e originale dell'intero Festival. Yorgos Lanthimos? grazie alla straordinaria interpretazione di Emma Stone che, nel film, veste i panni di una donna dal cervello di bambina che inizia a scoprire il mondo per la prima volta, è un vero spettacolo. Con questo film, Lanthimos?, riesce a fare una vera e propria rivoluzione femminista che conquista tutti. Quella di Poor Things è la storia incredibile della fantastica trasformazione di Bella Baxter, una giovane donna riportata in vita dal dottor Godwin Baxter, scienziato brillante e poco ortodosso. Bella vive sotto la protezione di Baxter ma e? desiderosa di imparare. Attratta dalla mondanita? che le manca, fugge con Duncan Wedderburn, un avvocato scaltro e dissoluto, in una travolgente avventura che si svolge su piu? continenti. Libera dai pregiudizi del suo tempo, Bella cresce salda nel suo proposito di battersi per l’uguaglianza e l’emancipazione.

Maestro di Bradley Cooper

Altro film imperdibile di Venezia 80 è Maestro di e con Bradley Cooper che veste alla perfezione i panni del direttore d'orchestra Leonard Bernstein. Maestro e? un'opera da Oscar, un film che dimostra la bravura di Cooper non solo come attore ma anche come regista ed è il racconto di un’intensa e coraggiosa storia d’amore tra Leonard Bernstein e la moglie Felicia Montealegre Cohn Bernstein. Omaggio alla vita e all’arte, Maestro e? un emozionante ritratto epico di una famiglia, dell’amore e di cosa significa essere artisti.

Comandante

Tra i film più belli di questo Festival del cinema, anche se forse il meno bello tra quelli citati finora c'è anche Comandante, il lungometraggio che ha aperto Venezia 80 con Pierfrancesco Favino nei panni del comandante dei sommergibili Salvatore Todaro. Un film che convince fino a un certo punto ma che nel complesso risulta gradevole e interessante. All’inizio della Seconda guerra mondiale Salvatore Todaro comanda il sommergibile Cappellini della Regia Marina.

Nell’ottobre del 1940, mentre naviga nell’Atlantico, nel buio della notte si profila la sagoma di un mercantile che viaggia a luci spente, il Kabalo, che in seguito si scoprira? di nazionalita? belga e che apre improvvisamente il fuoco contro il sommergibile e l’equipaggio italiano. Scoppia una breve ma violenta battaglia nella quale Todaro affonda la nave nemica a colpi di cannone. Ed e? a questo punto che il comandante prende una decisione destinata a fare la storia: salvare i ventisei naufraghi belgi condannati ad affogare in mezzo all’oceano per sbarcarli nel porto sicuro piu? vicino, come previsto dalla legge del mare. Per accoglierli a bordo e? costretto a navigare in emersione per tre giorni, rendendosi visibile alle forze nemiche e mettendo a repentaglio la propria vita e quella dei suoi uomini.

Quando il capitano del Kabalo, sbarcando nella baia di Santa Maria delle Azzorre, gli chiede perche? si sia esposto a un tale rischio contravvenendo alle direttive del suo stesso comando, Salvatore Todaro risponde con le parole che lo hanno reso una leggenda: “Gli altri non hanno, come me, duemila anni di civilta? alle spalle”.

I peggiori film del Festival di Venezia

Lubo di Giorgio Diritti

Passiamo al peggio di Venezia 80 e tra i film meno riusciti di questo festival non potevamo non citare Lubo di Giorgio Diritti che ci si chiede come abbia fatto a finire tra i film in concorso alla Mostra del Cinema. Per quanto apprezzabile l'idea di dare voce al mondo degli artisti di strada e all'ingiusta legge che, negli anni '40, prevedeva un obbligo di rieducazione sociale per tutti i bambini nomadi, il film di Diritti risulta essere uno dei lavori peggiori di questo festival. La storia? Lubo e? un nomade, un artista di strada che nel 1939 viene chiamato nell’esercito elvetico a difendere i confini nazionali dal rischio di un’invasione tedesca. Poco tempo dopo scopre che sua moglie e? morta nel tentativo di impedire ai gendarmi di portare via i loro tre figli piccoli, che, in quanto Jenisch, sono stati strappati alla famiglia, secondo il programma di rieducazione nazionale per i bambini di strada (Hilfswerk fu?r die Kinder der Landstrasse). Lubo sa che non avra? piu? pace fino a quando non avra? ritrovato i suoi figli e ottenuto giustizia per la sua storia e per quella di tutti i diversi come lui.

Priscilla di Sofia Coppola

Altra grande delusione del Festival di Venezia 2023 è il biopic di Sofia Coppola su Priscilla Presley, la moglie del mito americano Elvis. Quello che poteva essere uno dei film più profondi e interessanti di questa Mostra del Cinema, nonché uno dei pochi film che davano spazio a personaggi femminili, è diventato un ritratto sbiadito e senza grinta che non è stato in grado di trasmettere la minima emozione. Questa la trama: Quando l’adolescente Priscilla Beaulieu incontra a una festa Elvis Presley, l’uomo, che e? gia? una superstar del rock’n’roll, nel privato le si rivela come qualcuno di completamente diverso: un amore travolgente, un alleato nella solitudine e un amico vulnerabile. Attraverso gli occhi di Priscilla, Sofia Coppola ci racconta il lato nascosto di un grande mito americano, nel lungo corteggiamento e nel matrimonio turbolento con Elvis. Una storia iniziata in una base dell’esercito tedesco e proseguita nella sua tenuta da sogno a Graceland. Una storia fatta di amore, sogni e fama.

L'ordine del tempo di Liliana Cavani

Liliana Cavani prometteva una bella riflessione filosofica sul concetto di tempo nel suo ultimo film L'ordine del tempo tratto dal libro del fisico Carlo Rovelli ma ciò che è arrivato al pubblico altro non è che un film che lascia il tempo che trova e che non riesce in alcun modo a coinvolgere il pubblico. Di cosa parla il film? E se scoprissimo che il mondo potrebbe finire nel giro di poche ore? E? quello che accade una sera a un gruppo di amici di vecchia data che, come ogni anno, si ritrova in una villa sul mare per festeggiare un compleanno. Da quel momento, il tempo che li separa dalla possibile fine del mondo sembrera? scorrere diversamente, veloce ed eterno, durante una notte d’estate che cambiera? le loro vite.

Finalmente l'alba di Saverio Costanzo

Anche Saverio Costanzo con il suo Finalmente l'alba, purtroppo, non riesce a creare un capolavoro. Bene nella teoria, un po' meno nella pratica dove la sua ambizione di creare un grande film rivoluzionando il mito delle dive degli anni '50 in una Roma affascinante ma decadente, lo fa cadere nella trappola di realizzare un'opera più estetica che comunicativa. Finalmente l’alba e? il viaggio lungo una notte della giovane Mimosa che, nella Cinecitta? degli anni Cinquanta, diventa la protagonista di ore per lei memorabili. Una notte che da ragazza la trasformera? in donna.

Ferrari

E poi c'è Ferrari, il biopic sull'ideatore del Cavallino che, purtroppo, al di là delle polemiche lanciate da Favino, non riesce proprio ad arrivare al pubblico. Quello di Michael Mann è il tentativo malriuscito di raccontare un grande uomo della storia italiana con un film che non dà ai suoi personaggi lo spessore necessario per emozionare. La sinossi ufficiale è la seguente: è l’estate del 1957. Dietro lo spettacolo della Formula 1, l’ex pilota Enzo Ferrari e? in crisi. Il fallimento incombe sull’azienda che lui e sua moglie Laura hanno costruito da zero dieci anni prima. Il loro matrimonio si incrina con la perdita del loro unico figlio Dino. Ferrari lotta per riconoscerne un altro, avuto con Lina Lardi. Nel frattempo la passione dei suoi piloti per la vittoria li spinge al limite quando si lanciano nella pericolosa corsa che attraversa tutta l’Italia: la Mille Miglia.